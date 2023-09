Scambio secco con Kean: tutto rimandato a gennaio

Il calciomercato della Juventus si avvia alla chiusura: occhio a Moise Kean, il piano sta per essere spostato al prossimo inverno

Sono stati due anni parecchio difficili per la Juventus che, a conti fatti, è finita alle spalle delle milanesi oltre che del Napoli. Ed è per tale ragione che i vertici bianconeri hanno deciso di spingere il piede sull’acceleratore per riportare la squadra bianconera il prima possibile ai vertici del calcio italiano.

La conferma di Massimiliano Allegri, forte di un contratto firmato fino al 2025, dovrà portare necessariamente risultati positivi. E le prime due uscite in Serie A hanno lasciato segnali decisamente differenti: dopo lo 0-3 all’Udinese, è chiaro che l’1-1 in casa col Bologna ha fatto storcere il naso a molti. In casa bianconera, però, il tema caldo continua ad essere il calciomercato estivo. Perchè l’attuale sessione, che chiuderà ufficialmente venerdì 1 settembre alle 20, ha comunque regalato alcune sorprese alla rosa del tecnico livornese.

Uno dei nodi più spigolosi per il ‘Conte Max’, e soprattutto per il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è stato sicuramente il reparto avanzato. Un attacco pervaso dalle incertezze: in primis quella di Dusan Vlahovic, il cui feeling con l’allenatore toscano non ha mai raggiunto le vette sperate. Mentre per il rinnovo di Federico Chiesa, in scadenza tra meno di due anni, rimane una questione delicata da risolvere il prima possibile. Ma c’è un nome, quello di Moise Kean, che è sembrato essere ormai fuori dai piani bianconeri per l’immediato futuro.

Addio Kean a gennaio: lo scambio è solo posticipato

Si è parlato a lungo dell’addio entro fine mese del centravanti classe ‘2000 i cui atteggiamenti extracalcistici non sempre hanno fatto sorridere i vertici juventini. E ora, la soluzione, sembra già definita: ma per il mese di gennaio. Perchè il piano della ‘Vecchia Signora’ farebbe certamente felice Allegri con un grande colpo per il 2024.

Potrebbe quindi riaprirsi la pista che porta ad Alvaro Morata, che da tempo aspetta di fare ritorno in Italia e che ha sempre messo la Juve in cima alla sua personalissima lista. Ecco quindi che per il mese di gennaio potrebbe prendere corpo la clamorosa idea di scambio secco – seppur non alla pari – tra il centravanti della Nazionale spagnola e proprio Moise Kean.

Ci sarà dunque da attendere ancora diversi mesi, con Kean destinato a rimanere nella rosa di Allegri almeno per altri cinque mesi: e a gennaio i discorsi con l’Atletico Madrid potrebbero non solo ‘liberare’ la Juve di un esubero di lusso ma anche concedere al ‘Conte Max’ il tanto desiderato rinforzo in attacco.

