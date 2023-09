Un diavolo per capello: così ha conquistato Allegri

Una delle sorprese di questa primissima fase di stagione: Allegri già lo considera uno dei più talentuosi della rosa

Tralasciando la polemica arbitrale post Juventus-Bologna dovuta al fallo di Iling Jr su Ndoye, la Vecchia Signora davanti al suo pubblico ha mostrato le solite lacune della passata stagione, un calcio poco offensivo e studiato che si scontra con una realtà dura.

È vero che siamo soltanto all’inizio, ma la prova vista contro la squadra di Thiago Motta dovrebbe lanciare qualche segnale di preoccupazione per una squadra che, a parte un solo acquisto, è rimasta pressappoco la stessa. Ma in tutto questo qualche aspetto positivo lo si deve pur trovare ed esso corrisponde a uno dei tanti giovani a cui Massimiliano Allegri crede davvero e che ha dimostrato, soprattutto durante la tournée estiva e nella prima partita di Udine, di saper gestire al meglio le pressioni della maglia bianconera.

La Juventus punta tantissimo sui giovani coltivati tramite la Next Gen, una sorta di cantera tutta bianconera, con la quale riesce a tirare fuori talenti interessanti. Che poi hanno l’opportunità di giocare in giro per l’Italia e per l’Europa dimostrando il loro valore. Gli esempi sono tanti e fanno capire la bontà dell’iniziativa: tra gli ultimi spicca quello di Kenan Yildiz, turco classe 2005 ma nato a Ratisbona (Germania), che grazie a poche prove sul campo con la squadra maggiore ha dimostrato di valere tantissimo e di possedere i giusti mezzi tecnici.

Juventus, Yildiz stupisce tutti: contratto prolungato

Yildiz e la Juventus hanno prolungato il contratto fino al giugno 2027 con ingaggio raddoppiato. Un segnale chiarissimo del fatto che la società bianconera crede davvero fortemente nelle qualità finora espresse nelle prime due partite stagionali. E, visto l’andazzo, molti scommettono che il classe 2005 possa in un certo senso replicare il cammino degli altri talenti, sempre cresciuti nella Next Gen e lanciati negli ultimi anni.

Allegri ha riconosciuto il talento del turco, e più di una volta, sia durante la preparazione estiva che alle prime battute del campionato. Al netto della sua ormai nota battuta sui capelli del ragazzo, l’allenatore livornese crede davvero nelle sue qualità atletiche e balistiche che ne fanno uno dei migliori Under-20 della Serie A. Gettandolo nella mischia durante l’ultima uscita bianconera contro il Bologna e preferendolo agli altri componenti della rosa ben più esperti di lui, Yildiz ha ricevuto un attestato di stima di altissimo valore.