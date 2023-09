Elettra Lamborghini infiamma i fan: scollatura esagerata

La splendida ereditiera torna a brillare sui social con una foto davvero da urlo: la scollatura di Elettra ha lasciato i fan senza parole

Nel mondo dello spettacolo i cosiddetti ‘vip’ si susseguono, anno dopo anno, lasciando tuttavia in breve il tempo che trovano. E poi ci sono le rarissime eccezioni, come la bellissima Elettra Lamborghini, che sta vedendo accrescere la sua fama ormai da anni a livello globale.

Tra le donne più seguite e apprezzate nel mondo dello spettacolo ma anche in quello social e musicale, Elettra Lamborghini è salita alla ribalta grazie al suo famosissimo nonno. Ferruccio Lamborghini, nel lontano 1963, diede nuova vita al brand ‘Lamborghini’ che passò dalla produzione di trattori a macchine di lusso che ancora oggi sono tra le più desiderate e ricercate di sempre.

Elettra nasce il 17 maggio 1994 a Bologna e, oltre ad essere l’ereditiera dell’impero Lamborghini, da qualche anno è anche una cantautrice di grande successo. Già in adolescenza mostrò un particolare talento per la musica, al punto che nel 2018 il suo singolo intitolato ‘Pem Pem‘ ha riscosso un successo enorme divenendo l’hit dell’estate. Ha tre sorelle, Ginevra e le gemelle – Lucrezia e Flaminia – oltre al fratello Ferruccio.

Nel mondo della televisione, non solo italiana, ha ottenuto grande spazio negli ultimi tempi. Dal lontano 2015 con la partecipazione al ‘Grand Hotel Chiambretti‘, all’estero (Spagna e America Latina) ha parteciparo a ‘Super Shore‘ mentre nel 2021 è stata opinionista de ‘L’Isola dei Famosi‘. L’anno successivo ha condotto ‘Only Fun’, trasmissione comica di discreto successo, insieme al duo i ‘Panpers’. Quest’anno è stata scelta per far parte della giuria di ‘Italia’s Got Talent‘, in onda su Disney +.

Lato A esplosivo: Elettra Lamborghini è un sogno sexy

Elettra nell’autunno del 2020 è convolata a nozze con il famosissimo Dj Nick van de Wall, in arte ‘Afrojack‘, uno dei personaggi del settore più importanti a livello internazionale. L’incantevole Lamborghini stupisce sempre più per la sua bellezza, oltre ad essersi ormai attestata come una delle voci più apprezzata del panorama musicale. E la sua sensualità viene apprezzata, soprattutto sui social, dai fan sparsi per il mondo intero.

Bellissima sì ma anche estremamente solare, dolce e simpatica: una ricetta assolutamente vincente che l’ha portata a farsi volere davvero bene dalla sua affezionatissima fan base. Molto spesso, quasi ogni giorno, l’ereditiera si mostra sui social con delle foto che – complice la caldissima estate – hanno messo in mostra le sue forme esplosive. Basti pensare, poi, che solo su Instagram Elettra Lamborghini ha collezionato ben 7,2 milioni di followers: un successo davvero strepitoso.

Un abito rosa, ricamato e dal tema floreale viene indossato dalla sensualissima Elettra che mette in mostra il suo corpo praticamente perfetto. In primo piano la profondissima e generosa scollatura che ha lasciato i suoi ammiratori letteralmente a bocca aperta. “Nessun filtro, sì make up“, scrive la cantante di ‘Pem Pem’ che in pochissime ore ha ottenuto una miriade di likes e commenti decisamente positivi, spesso coloriti, con la sua sensualità al centro di tutto.