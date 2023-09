Laura Cremaschi bellezza di fine estate: costume mini

Laura Cremaschi continua a far parlare di se nel mondo social. Uno degli ultimi scatti postati, infatti, ha lasciato tutti senza fiato.

La showgirl Laura Cremaschi si mostra in uno stato di forma da urlo sui social, con gli scatti pubblicati che ogni volta sono presi d’assalto dai suoi follower.

Oltre ad essere una modella, Laura lavora nel settore immobiliare nell’azienda di famiglia. Non sono ovviamente mancate le apparizioni sul piccolo schermo, visto che la direzione del noto programma “Avanti un altro” la nota affidandole il ruolo di ‘Bonas’. Nel 2018, Laura prende parte al programma di successo targato Mediaset “Temptation Island Vip”, nel ruolo di tentatrice.

Sentimentalmente è stata legata al procuratore sportivo, ed ex di Raffaella Fico, Alessandro Moggi, con la storia che si è conclusa prima dell’estate. Oggi Laura è molto attiva sui social, con il pubblico che la segue sempre con molta attenzione. Questo ovviamente per merito dei contenuti che posta con grande frequenza, e che definire piccanti è riduttivo. L’ultimo, ovviamente, non poteva essere da meno.

Laura Cremaschi incanta, fan senza fiato: lo scatto è da urlo

Dopo averla ammirata nei vari programmi televisivi Mediaset, il pubblico ha dimostrato di volerla seguire anche al di fuori delle telecamere, in modo da restare aggiornato anche al di fuori dell’ambito lavorativo. Ovviamente il merito è della bellezza disarmante che dimostra di avere in ogni singolo scatto che posta, e che puntualmente viene preso d’assalto da tutti i suoi fan. Il contenuto di fine estate postato di recente, infatti, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla in riva al mare, con indosso una camicia aperta che lascia vedere il costume di colore bianco. A catturare l’occhio, oltre ad un fisico che definire statuario è poco, è un lato A decisamente prosperoso, che tiene i fan incollati allo scatto in questione. Il post, come prevedibile, ha fatto il pieno di like e commenti, con il pubblico che non ha perso tempo nel farle sentire tutto l’apprezzamento possibile.

“Sei stupenda” e “spettacolo della natura, sono solo alcuni dei commenti che la Bonas di “Avanti un altro” ha ricevuto sotto il contenuto in questione. In attesa di tornare alla vita di tutti i giorni, Laura si gode gli ultimi giorni di mare e relax, con i fan in attesa di nuovi scatti che possano rendere ancora più bollente i social.