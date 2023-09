Lukaku: l’ex giallorosso lascia tutti senza parole

L’arrivo dell’attaccante belga nella Capitale ha fatto davvero molto rumore. Il ritorno del calciatore in serie A può cambiare tutto.

L’ultima sessione di calciomercato è stata particolarmente strana per il centravanti belga Romelu Lukaku. Prima vicino all’Inter e poi protagonista di un ‘tradimento’: il calciatore ha trattato quasi di nascosto con la Juve ed ha sperato per settimane in un approdo in bianconero.

La Juve avrebbe acquistato Lukaku solo in caso di cessione di Vlahovic, ma nessuno ha trovato l’accordo e Juve e Chelsea hanno solo parlato (senza risultati) di uno scambio tra i due. Lukaku non ha mai aperto all’Arabia Saudita (scelta preferita del Chelsea) e alla fine è a sorpresa tornato in Italia; il belga è tornato in Italia e vestirà la maglia della Roma. Lukaku sarà nuovamente allenato da Mourinho e farà una super coppia con l’argentino Paulo Dybala.

Tanto entusiasmo nella Capitale e Lukaku è stato accolto come un vero e proprio re. Ora la Roma lavorerà per rilanciare le ambizioni e una qualificazione Champions che appare come obiettivo minimo. Ora Lukaku deve ripartire e deve ritrovare una condizione fisica che, dopo le ultime settimane quasi fermo, appare fondamentale recuperare il prima possibile. La Roma e i suoi tifosi già sognano e sicuramente, riguardo l’ambiente e l’avventura romanista, Lukaku potrà chiedere consiglio ad una connazionale, vecchia conoscenza dei tifosi. Stiamo parlando ovviamente dell’ex calciatore di Cagliari, Inter e appunto Roma Radja Nainggolan.

Roma, Nainggolan e la ‘battuta’ su Lukaku

Il Ninja ha commentato l’approdo di Lukaku a Roma ai microfoni del Corriere dello Sport ed ha scherzato sull’ex compagno di nazionale. In primo luogo è apparso ottimista ed ha dichiarato: “Roma può essere la piazza giusta, è perfetta e lui è tra i migliori attaccanti arrivati nella Capitale negli ultimi anni”, poi una piccola frecciata riguardo al pubblico all’aeroporto e Radja (com’è d’altronde il suo personaggio) ha chiosato: “Il suo arrivo è stato emozionante ma se io tornassi a Roma sono sicuro che ci sarebbe più gente”. Dichiarazioni dette con il sorriso e che sottolineano il grande legame tra Nainggolan e la città romana.

Lukaku ora lavorerà in vista dei prossimi impegni tra campionato ed Europa League e soprattutto proverà a recuperare in vista dei match al rientro della sosta. Romelu è carico più che mai, lo ha sottolineato sui social e vuole rendere anche Roma grande, riportando nuovi trofei in una città che ha fame di vittorie.