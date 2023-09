Balotelli fuori rosa, ma ha ricevuto un’offerta importante

Dubbi sul futuro di Mario Balotelli: l’attaccante è finito fuori rosa al Sion, ma potrebbe arrivare a giorni un’offerta importante

Il futuro di Mario Balotelli è ancora avvolto dalle nubi. E sono nubi scure, minacciose, in questo momento anche temibili. La speranza però arriva da un vento caldo che potrebbe in solo colpo far tornare il sereno nella vita dell’ex SuperMario, a 33 anni legato a un contratto al momento privo di un reale senso.

Al Sion, di Balo, nessuno vuol più sentir parlare. Nonostante nella sua prima stagione non abbia fatto malissimo, da lui qualcuno si aspettava di più. Soprattutto dal punto di vista comportamentale, considerando che l’ex Brescia si è reso protagonista di un paio di episodi molto controversi (fuori dal campo).

Anche per questo motivo, e soprattutto per questo motivo, il presidente della squadra elvetica, Christian Constantin, ha deciso di sbarazzarsene a tutti i costi. Secondo quanto riferito dalla stampa svizzera, il numero uno del club ritiene infatti che Balo non abbia ripagato la fiducia che loro hanno riposto in lui, né ricompensato in alcun modo lo sforzo finanziario fatto per averlo.

Allergico alle regole, il centravanti che trascinò l’Italia nell’ormai lontanissimo Euro 2012 ha messo a segno 6 gol in 19 partite, ma non ha mai dato la sensazione di essere entrato veramente nel progetto ambizioso del Sion. E questo, per i vertici del club, è stato ovviamente un affronto. Da qui la decisione di metterlo fuori rosa, in attesa che piova dal cielo l’offerta giusta per separare finalmente due strade che forse non avrebbero dovuto incontrarsi.

Futuro Balotelli, arriva la svolta: ecco dove giocherà

Mentre Mario ha aspettato per tutta l’estate una proposta dall’Italia, probabilmente anche dalla Serie B, per poter tornare a casa e giocarsi l’ultima possibilità importante della sua carriera, con il mercato attualmente chiuso in buona parte del mondo resta una sola piccola speranza per Balo.

L’ancora di salvezza, per SuperMario e il Sion, arriva dal vento caldo dell’Arabia Saudita, quello che ha spazzato via buona parte delle certezze del calcio europeo, portando con sé tanti giocatori che avrebbero potuto ancora fare la differenza.

A rivelarlo, ai microfoni della stampa elvetica, è stato lo stesso ds della squadra svizzera, Barth Constantin. A quanto pare ci sarebbe stato nelle ultime ore un interesse per lui di un club saudita. Al momento nulla di concreto, ma la speranza è che le cose possano evolversi in positivo nei prossimi giorni.

Anche perché Mario si sta allenando nel centro sportivo del Sion, ma ormai è fuori rosa e non rientra nemmeno lontanamente nei progetti di una società che sta facendo di tutto per liberarsene. Mai come in questo momento, quindi, anche un’offerta minima da parte dell’Arabia verrebbe accolta come manna dal cielo.

