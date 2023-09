Incredibile dietrofront: fuori dai convocati

Inattesa e incredibile marcia indietro: fuori dalla lista dei convocati. Ecco, di seguito, tutti i particolari

Il calciomercato ha ufficialmente chiuso i battenti ma l’onda lunga delle trattative che lo hanno animato continua producendo inattesi effetti.

Non pochi, infatti, i club che si aspettavano di più dalla sessione di mercato appena andata in archivio: tanti gli obiettivi entrati nei loro radar, pochi quelli centrati.

Ma a lasciare strascichi sono soprattutto quelle trattative nate e sfumate proprio sul gong finale, con la conseguente delusione di quei calciatori che pensavano di dare una svolta alle loro carriere.

Insoddisfazione che si traduce in scarso impegno in campo e durante gli allenamenti. Atteggiamento che indispettisce non poco i club che talvolta adottano drastiche decisioni come la non convocazione.

Salernitana: Boulaye Dia non convocato per il match contro il Lecce

Dopo due pareggi, tra cui quello all’esordio contro la Roma, primo ko stagionale della Salernitana al “Via del Mare” contro il Lecce.

I granata di Paulo Sousa sono stati sconfitti per 2-0 dai padroni di casa, con gol in avvio e al tramonto del match: nel mezzo tanto possesso palla dei giallorossi che hanno controllato agevolmente la partita portandola in porto e una sola clamorosa occasione per i granata, capitata sui piedi di Antonio Candreva, sul finire della prima frazione di gioco.

Dunque, per il ‘Cavalluccio marino’ problemi di tenuta difensiva e di sterilità offensiva acuita dall’assenza della sua punta di diamante, del suo bomber, quel Boulaye Dia che nella passata stagione con i suoi 17 centri in 35 presenze ha trascinato i granata a una tranquilla salvezza.

Un infortunio dell’ultima ora, magari durante la rifinitura, ha tenuto fuori dal match contro i salentini il centravanti senegalese? Nulla di tutto ciò. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, nelle ultime ore di mercato per Boulaye Dia, riscattato dai granata dal Villarreal per 12 milioni di euro, ha tentato il blitz il Wolverhampton con un’offerta di prestito con diritto di riscatto che è stata rifiutata dal ‘Cavalluccio marino’.

Orbene, l’interesse del club inglese deve aver a tal punto ingolosito il senegalese che quest’ultimo non ha ancora metabolizzato la delusione per la mancata fumata bianca. Evidentemente aveva già fatto la bocca all’idea di misurarsi nel migliore campionato d’Europa e del mondo, la Premier League.

In conseguenza di ciò la Salernitana non ha convocato Boulaye Dia per l’importante match contro il Lecce. “Negli ultimi due giorni – per atteggiamenti e comportamenti – non ha dato al mister la sensazione di poter affrontare una partita complicatissima come quella di Lecce”, ha motivato il provvedimento Morgan De Sanctis, Direttore sportivo dei granata.

Tuttavia, come precisato dall’ex portiere, tra le altre, di Napoli e Roma, all’orizzonte non c’è alcuna rottura dal momento che Dia resta il principale terminale offensivo del ‘Cavalluccio marino’: “È il nostro centravanti, poteva prendere la maglia numero 9 e invece ha scelto la 10″.

