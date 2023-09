Elodie infiamma i fan: lo scatto è bollente

La famosissima cantante Elodie continua a deliziare i suoi numerosi fan sul proprio profilo Instagram: altro scatto bollente della popstar

C’è chi pensa sia la donna italiana più bella del momento, chi ritiene addirittura che si tratti di una vera e propria dea. Elodie Di Patrizi, nota semplicemente come Elodie, è un concentrato di bellezza e sex appeal. La cantante romana, che lo scorso 3 maggio ha raggiunto la soglia dei 33 anni, rappresenta il sogno erotico di moltissimi uomini.

Ma anche tra le donne conta numerose fan, pure per via della sua simpatia. Tra l’altro, l’ex concorrente del famoso talent ‘Amici’, condotto da Maria De Filippi, è molto spontanea, un dettaglio che senz’altro fa la differenza agli occhi del grande pubblico. La notorietà dell’artista capitolina è cresciuta tantissimo in questi ultimi anni.

In tal senso, ha inciso parecchio la storia d’amore col rapper Marracash, che poi non ha avuto seguito. Ora la cantante è felice e serena al fianco del pilota motociclistico Andrea Iannone, con cui ha avviato un’altra relazione sentimentale nell’autunno del 2022. Inoltre, Elodie continua a godersi il suo enorme successo, sperando di raggiungere altri traguardi importanti in futuro.

Alcuni sostengono che sia stata la regina dell’estate 2023, grazie al singolo Pazza Musica realizzato insieme al collega Marco Mengoni, che veniva dal secondo personale trionfo al Festival di Sanremo. Il brano in argomento ha spopolato: d’altronde, non è soltanto una semplice canzone, bensì anche un’esperienza che unisce persone di ogni sfumatura, genere ed orientamento sessuale.

Difatti, per chi non ne fosse già a conoscenza, Elodie è una sostenitrice dei diritti e delle rivendicazioni delle comunità LGBTQIA+. Non a caso, nel giugno del 2022 è stata la madrina della parata del Gay Pride di Roma. Parallelamente, la star è diventata la protagonista del nuovo spot di Sky Wifi, la connessione perfetta per lo streaming, il gaming e le app.

Elodie è pazzesca: lo scatto manda i fan in visibilio

Come se non bastasse, l’artista sarà anche Brand Ambassador della media company del noto emittente satellitare. Insomma, Elodie sta davvero attraversando un momento fantastico e intanto non smette di deliziare i suoi vari fan, pubblicando sul proprio profilo Instagram degli scatti da capogiro, che mettono in risalto il suo fisico a dir poco spaziale.

Sulla piattaforma social sopra citata la cantante romana conta ben 3,3 milioni di follower. La dolce metà di Andrea Iannone ha postato negli scorsi giorni delle immagini relative alla sua esibizione all’Arena di Verona, in occasione del celebre RTL 102.5 Power Hits Estate. In una foto si può ammirare Elodie con un outfit dark che strizza l’occhio alla tendenza Opium, la quale spopola su TikTok.

Tutto estremamente sexy, in particolare spiccano i pantaloni in pelle dell’artista 33enne. Si tratta di un modello a vita bassa caratterizzato dal dettaglio cut out posto in prossimità dei fianchi. Difficile resistere a cotanta sensualità. Un utente nei commenti del post ha scritto: “Le altre ci provano, ma tu rimani l’unica vera popstar italiana“. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Semplicemente, Elodie.