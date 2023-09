Gratis alla Juve: arriva da Madrid

La Juventus pensa già al prossimo mercato: un colpo a parametro zero potrebbe provenire dalla Spagna

La Juventus ha tenuto fede alle aspettative e ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale contro un avversario ostico come Empoli. Danilo e Chiesa, rispettivamente capitano e leader tecnico della Vecchia Signora, hanno guidato la squadra alla conquista di altri tre punti in modo da non perdere di vista le prime della classe Inter e Milan.

È stata una partita quasi a senso unico perché la squadra di Paolo Zanetti non si è minimamente imposta arrivando poche volte davanti alla porta difesa da Perin. La Juventus è stata in grado di approfittare degli svarioni difensivi avversari e ha avuto il lusso persino di sbagliare un calcio di rigore con Vlahovic, che alla sua terza prova dal primo minuto è parso meno incisivo e lucido del solito.

Insomma, Allegri dovrà ancora lavorare ma se queste sono le premesse vuol dire che la Juve sta cercando di cambiare impianto di gioco puntando all’attacco e al gioco corale. E magari potrà approfittare di una particolare situazione di mercato per rafforzare ancor di più la difesa.

Juve, idea Hermoso per la difesa

Cristiano Giuntoli nella serata di Empoli era sia impegnato a vedere la Juventus che a studiare quanto accadeva a Madrid. Infatti Mario Hermoso, difensore finito ai margini del progetto di Diego Simeone all’Atletico Madrid, potrebbe essere una ghiotta occasione di mercato tenendo presente che il 28enne spagnolo ha oramai fatto capire di non voler accettare il rinnovo offertogli dal club biancorosso.

Secondo fonti spagnole, a Hermoso l’Atletico ha offerto un rinnovo a ribasso di 3 milioni a stagione considerando che al momento ne percepisce 4,4. La trattativa tra entourage e dirigenza si sarebbe interrotta per questo motivo e il calciatore ora rischia di finire fuori rosa fino alla scadenza del contratto, fissata per giugno 2024. Non ci sarebbero spiragli di un nuovo colloquio e sembra proprio che il calciatore abbia deciso di chiudere le porte al suo attuale club.

La Juve non è l’unica squadra interessata allo spagnolo – che ricordiamo finì sul taccuino dei bianconeri lo scorso giugno quando la permanenza di Bremer a Torino non era scontata -, ma su di lui ci sarebbe anche l’Aston Villa. Il sito spagnolo Fichaches.net ha riferito che gli inglesi avrebbero già contattato l’entourage del calciatore durante l’estate. Tuttavia alla fine non se ne fece nulla a causa del club che cambiò obiettivi.

Ora col mancato rinnovo il club di Birmingham potrebbe imbastire un duello contro la Juventus per il talentuoso difensore.