Juve, arriva la conferma ufficiale: via subito due Big

Il calciomercato è chiuso ma per la Juventus può esserci una coda importante: due bianconeri sul piede di partenza

Parola al campo: la fine del calciomercato nei principali paesi europei concede finalmente la copertina al rettangolo verde. Occhi sui campionati con la Serie A dominata da Inter e Milan, a punteggio pieno. Buona prova anche per la Juventus che, dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Bologna, si è ripresa andando a vincere contro l’Empoli in trasferta.

Una partita che ha dato diverse indicazioni importanti per Allegri: la prima riguarda Federico Chiesa, ancora in gol nel ‘nuovo ruolo’ di attaccante al fianco di Vlahovic. Poi c’è Kostic, tornato titolare e protagonista di una buona prestazione. Come aveva fatto intravedere qualcosa di buono anche Paul Pogba, prima che un nuovo guaio fisico agitasse il post partita bianconero. Proprio il croato e il francese sono i due calciatori ancora al centro delle voci di calciomercato.

Già, perché se in Italia gli acquisti non sono più consentiti, con la possibilità di tesserare soltanto gli svincolati, non lo stesso si può dire in Arabia Saudita. Il mercato della Saudi Pro League chiuderà, infatti, il 7 settembre e fino a quel giorno i ricchi club sauditi possono presentare offerte per i calciatori di tutti il mondo.

Pogba e Kostic in Arabia Saudita: cessione decisa

Un problema che riguarda tutte le società, europee e non, come messo più volte in evidenza anche da importanti allenatori, Pep Guardiola su tutti.

Un problema che potrebbe toccare da vicino la Juventus: Kostic e Pogba, più volte al centro delle voci di mercato su una loro possibile cessione, potrebbe salutare nei prossimi giorni il club bianconero. È questo quanto si sostiene in un sondaggio pubblicato da Calciomercato.it in cui si chiede proprio quale potrebbe essere la soluzione migliore per la società piemontese nel caso di offerte importanti per i due calciatori.

La risposta è eloquente e dimostra come i tifosi juventini abbiano chiare le idee sull’importanza dei due giocatori nella rosa bianconera: ben il 43%, infatti, sarebbe pronto a cedere entrambi davanti ad una proposta economica soddisfacente, contro appena il 21,5% che terrebbe tutte e due almeno fino a gennaio. Scelta netta quindi, ma che difficilmente si concretizzerà, salvo clamorose sorprese.

Per Pogba, inoltre, c’è anche da fare i conti con il nuovo infortunio muscolare che getta ulteriori ombre sulla sua capacità di dare un contributo decisivo in questa stagione.