Liga, dal carcere alla villa da 10mila euro al mese: nuova vita a Madrid

Nuova avventura in Spagna per uno dei talenti emergenti del panorama calcistico europeo. Il giovane calciatore vuole provare a ricominciare dalla Liga, lontano dagli innumerevoli riflettori

Per dare una sterzata alla sua vita, ma anche e soprattutto alla sua carriera calcistica, avrà a disposizione una villa da 10mila euro al mese che il club ha deciso di mettere a disposizione per garantirgli tutti i comfort.

Il calciatore è pronto a sbarcare a Madrid per riprendere il suo percorso bruscamente interrotto per vicende extracalcistiche. Nella capitale spagnola, infatti, il ragazzo potrà concentrarsi solo sul campo e sul lavoro settimanale agli ordini del proprio tecnico. Inoltre, per non fargli mancare il supporto di cui necessita il club ha deciso di sobbarcarsi una considerevole parte del suo ingaggio, garantendogli la possibilità di cambiare maglia.

Con la partenza di Messi verso la Major League Soccer e quelle di Cristiano Ronaldo e Neymar in Saudi Pro League, il calcio europeo si appresta a vivere una nuova generazione. L’addio ai tre simboli dell’ultimo decennio, più tanti altri attirati dai compensi arabi, apre le porte ad una nuova generazione pronta a prendersi la scena del calcio europeo e non solo.

Nuova vita in Spagna: villa di lusso e traduttore per ambientarsi e rinascere

Tra i più grandi talenti che hanno calcato i campi da gioco negli ultimi anni, ce n’è uno che proprio sul più bello si è reso protagonista di una vicenda spiacevole e controversa. Si tratta di Mason Greenwood, astro nascente dell’academy del Manchester United, coinvolto in gravi vicende extracalcistiche.

Greenwood è un attaccante classe 2001 che in poco tempo era riuscito a rubare i cuori dei fans dei Red Devils. All’inizio del 2022, però, la sua carriera ha subito una pesante battuta d’arresto. Greenwood era stato accusato nel gennaio 2022 di tentato stupro e violenza, accuse che lo hanno portato ad una esclusione dal calcio giocato.

Di recente le accuse sul conto dell’attaccante inglese sono state ritirate, ma nonostante ciò il Manchester United ha deciso di non reintrodurlo in prima squadra. Su di lui c’era stato l’interesse della Lazio di Sarri ma, all’ultimo giorno di mercato, il Getafe è riuscito a strappare un prestito agli inglesi.

Il club che l’ha lanciato nel grande calcio ha deciso di supportarlo, e per questo, nel suo soggiorno a Madrid ha deciso di mettergli a disposizione una grande villa da 10mila euro al mese dove potrà ospitare amici e parenti per sentirsi meno solo.

I Red Devils, inoltre, hanno deciso di sobbarcarsi più della metà dell’ingaggio percepito dal ragazzo e di fornirgli un traduttore che possa aiutarlo ad ambientarsi al meglio. Dopo un periodo buio e lontano dal campo, dunque, Greenwood può provare riprendere la sua corsa da dove aveva lasciato, con la speranza di mostrare il proprio talento anche in Liga.