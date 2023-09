La Roma ha bisogno di rialzare la testa dopo quanto fatto fino a questo momento in Serie A. In tal senso arriva una manna dal cielo direttamente dall’infermeria, dal momento che José Mourinho recupera un campione che è un suo titolarissimo ed un autentico perno della sua formazione.

La Roma è partita in campionato come peggio non poteva ed in tal senso a finire nell’occhio del ciclone, come si suol dire, è il tecnico, come al solito. Non convince, infatti, quanto la squadra sta esprimendo ed in tal senso potrebbe essere una manna dal cielo dare a José Mourinho un Lukaku al top della condizione. In attesa, però, che il belga torni al massimo delle sue possibilità, arrivano buone notizie direttamente dall’infermeria. Il tecnico portoghese, infatti, in vista della gara a questo punto decisiva contro l’Empoli al termine della sosta recupera una pedina fondamentale che sarà, dunque, a disposizione.

Buone notizie dall’infermeria per Mourinho

L’infermeria in questo periodo tiene in maniera del tutto inevitabile banco in casa Roma. I giallorossi, infatti, devono fare i conti con diversi infortuni che stanno falcidiando la rosa sin dal precampionato e che adesso inevitabilmente minano la condizione complessiva della squadra. Ma adesso ci sono motivi per sorridere. Tanto per José Mourinho quanto per tutta la tifoseria.

Nella seduta di allenamento odierna, infatti, riservata solo ai pochi calciatori rimasti a Trigoria e non impegnati con le Nazionali, Nicola Zalewski ha svolto terapie ma, a prescindere da ciò, le sensazioni che trapelano sono positive e si ha la netta idea che possa essere a disposizione per la partita contro l’Empoli in programma per dopo la sosta. E la cosa non era assolutamente scontata dopo quanto è accaduto nei giorni scorsi.

Roma, Zalewski a disposizione contro l’Empoli

Ricordiamo, infatti, che il talento polacco era uscito malconcio, pur avendo completato la partita, dal big match contro il Milan. Ha, per questo motivo, saltato la convocazione con la Nazionale polacca proprio per recuperare la migliore condizione possibile. Si è trattato, infatti, di un problema di natura muscolare che, ovviamente, andrà gestito in maniera cauta. Soprattutto per evitare delle ricadute vista la delicatezza dell’infortunio. I prossimi giorni, da questo punto di vista, saranno a dir poco decisivi.