Scalvini in arrivo: prenotato il super colpo per gennaio

Giorgio Scalvini resta sempre un grande obiettivo, c’è una big che ha messo già le mani avanti per il 2024 in difesa

Il forte centrale dell’Atalanta è nell’anno della sua maturazione definitiva. Titolarissimo nel gruppo di Gasperini, sa come una grande stagione sarà da apripista per il passaggio in un top club italiano.

Dei centrali difensivi è probabilmente quello che ha mantenuto di più le attese negli ultimi anni. E forse non è un caso come insieme a un altro talento cresciuto a Bergamo come Bastoni, possa considerarsi come il futuro della Nazionale.

Giorgio Scalvini è ormai una certezza nel calcio italiano, un calciatore che con l’Atalanta è cresciuto tantissimo nel corso del tempo. Da promessa a certezza, è un elemento che pressa, stoppa e sa essere incisivo anche andando in avanti. Un talento puro, che potrebbe essere l’ideale per un top club italiano in difesa.

40 milioni per Scalvini, l’affare si farà

I bergamaschi sanno anche come questa sarà l’ultima stagione del difensore, non si vorrà tarpare le ali a un grande talento del nostro calcio. L’Atalanta è pronta per la maxi plusvalenza, è un altro gioiello uscito da Zingonia che farà benissimo anche altrove. In particolare, le sirene della Premier League non sembrano colpirlo più di tanto, c’è una squadra italiana che su tutte ha pronto da tempo il posto in squadra per lui: Scalvini al Napoli, il colpo ci sarà nel 2024.

I campani per altro stanno già avendo ora problemi in difesa, basti pensare a come l’addio di Kim abbia condizionato i meccanismi difensivi. L’arrivo di Natan non è di certo quello che speravano i tifosi e l’impiego di Juan Jesus in campo li sta innervosendo, con il brasiliano poco adatto per reggere il confronto da titolare in una grande squadra. Ecco allora come si punterà su Scalvini, resterà da capire se ci sarà un margine già dalla finestra invernale di gennaio nel mercato.

Scalvini potrebbe anticipare i tempi, la base è di 40 milioni di euro. L’Atalanta non concederà sconti, sa che il suo centrale è tra i più ambiti e lo valuta secondo standard europei, anche considerando che gente come Gvardiol ha addirittura una quotazione intorno ai cento milioni. Molti di meno per Scalvini al Napoli, ma i campani dovranno decidersi in fretta e bloccare sin da subito uno dei ragazzi più promettenti d’Italia: Rudi Garcia sa che la coperta è corta in difesa.