Dalla Roma alla Juve: tradimento in arrivo nel 2024

Il calciomercato è ufficialmente concluso, ma le big pensano al futuro. Un top player potrebbe cambiare squadra al termine della stagione.

La Roma di Josè Mourinho ha cominciato la stagione nel peggiore dei modi. Il club giallorosso ha totalizzato un punto in tre gare e il tecnico è finito nel mirino della critica; la società, nonostante le problematiche legate al Fairplay finanziario, ha fatto tutti gli sforzi possibili e ora pretende risultati.

L’attacco Dybala – Lukaku non è da poco e la squadra attorno sembra piuttosto competitiva: quel che manca è forse il gioco come dimostrato nell’ultimo turno di campionato contro il Milan. Eccetto un leggero assalto finale (dovuto soprattutto alla superiorità numerica) i giallorossi sono stati in continua apnea e gli avversari hanno dominato il match. In casa Roma c’è qualcosa che non va e anche tra i tifosi c’è la consapevolezza che questo potrebbe essere l’ultimo anno per Mourinho e anche per alcuni calciatori.

Uno dei pilastri del club è senza dubbio il capitano Lorenzo Pellegrini. Centrocampista o trequartista all’occasione, il calciatore romano si fa sempre trovare pronto per la squadra della sua città, ma dall’avvento di Mourinho, in particolare, il suo apporto alla squadra è stato abbastanza inferiore alle attese. Meno gol e meno assist e una continuità spesso venuta a mancare, cosi, negli ultimi giorni si è parlato del suo futuro.

Roma, occhio alla big su Pellegrini

Diversi club italiani ed europei osservano con attenzione la situazione di Pellegrini. La Roma poi, in caso di mancata qualificazione alla Champions (anche quest’anno) sarebbe costretta a cedere per attenersi alle regole Uefa e salvaguardare il bilancio e da qui potrebbe sacrificare Pellegrini.

La Juve di Allegri monitora il calciatore e studia un colpo da novanta: il calciatore ha una valutazione di circa 40 milioni e occhio al possibile colpo. Siamo solo ad inizio stagione e potranno cambiare tante cose, ma intanto la Juve fa sapere di essere una delle papabili per provare il colpo Pellegrini.

Nell’ultima stagione Lorenzo ha collezionato 32 presenze e 4 reti, sicuramente qualche rete in meno rispetto alle reti precedenti. Va detto che, anche in questa stagione, l’azzurro dovrebbe aver perso il grado di rigorista con Paulo Dybala e il neo acquisto Romelu Lukaku pronti a contendersi questo ruolo. La Juve attende, la Roma spera in una ripartenza e dopo 1 punto nelle prime 3 gare di campionato, spera assolutamente in un cambio di passo. Senza questo, anche Pellegrini potrebbe dire addio.