Jolanda stratosferica: fan impazziti

La giornalista di fede partenopea non vuole smettere di impressionare i suoi fans: ultime foto semplicemente pazzesche

Non hanno potuto fare altro che rimanere a bocca aperta, per l’ennesima volta. Perché dinanzi a una giornalista dalle fattezze di Jolanda De Rienzo non si può fare altro che applaudire. Sui social interminabili commenti e numerosi like condizionano ogni contenuto pubblicato dalla giornalista napoletana.

Dopo un anno come l’anno scorso segnato dallo Scudetto della sua squadra del cuore, ora la giornalista di Sportitalia spera che tale percorso possa essere ripetuto con alla guida Rudi Garcia. Non sarà facile, difficilmente una squadra riesce a vincere due volte consecutive un campionato, non è capitato nemmeno al Napoli di Diego Armando Maradona dopo la vittoria del 1986.

Insomma, nulla è impossibile nel mondo del calcio e Jolanda ne é consapevole, ma quest’anno il Napoli dovrà lottare contro squadre rinnovate come Inter e Milan e volenterose di rinascere come la Juventus e dimostrare di non sapersi disunire nei momenti complicati.

Jolanda De Rienzo incontenibile: fisico pazzesco, fan senza parole

La giornalista azzurra come è noto è seguitissima sui social per via della sua professionalità in primis, ma anche perché è sicuramente una donna magnifica e dotata di un fisico pazzesco. Poche sue colleghe vantano una silhouette e una charme così sofisticata come Jolanda che, dal canto suo e al netto del successo ottenuto negli ultimi anni, rimane una professionista umile e disposta a migliorare giorno dopo giorno.

Un carattere forte, una giornalista meravigliosa che si è fatta letteralmente le ossa nel corso degli anni diventando popolare specialmente su Instagram: i suoi post sono numerosi e ogniqualvolta vengono pubblicati raccolgono numeri importanti, numeri che dimostrano quanto il suo nome sia popolare tra i tifosi ma non solo.

Occhi spettacolari, gambe sinuose e curve da paura: anche ora che l’estate è ormai finita e si ritorna a lavoro, Jolanda colpisce tutti per la sua incredibile bellezza. Di recente, ha voluto scattare una serie di foto direttamente dagli studi di Sportitalia dove è padrone di casa. La giornalista si è presentata in diretta tv con un abito particolare che difficilmente riesce a contenere il suo abbondante lato A.

Una gioia insomma per gli oltre 350mila fans che non smettono mai di supportarla tramite commenti e che non si perdono mai un contenuto pubblicato.