Real Madrid colpo galattico: Juve, Milan e Napoli tremano

Sorgono difficoltà nella lunga ed estenuante trattativa per far vestire la ‘camiseta blanca’ a Mbappé, sempre più prossimo al rinnovo con il Paris Saint-Germain. Ecco quindi che la casa madridista sposta la sua attenzione in Italia

Kylian Mbappé non giocherà nel Real Madrid. Ne ha avuto l’opportunità concreta la scorsa estate, quando il Madrid sarebbe stato disposto addirittura a compromettere la propria solidità finanziaria pur di accaparrarsi il suo cartellino.

La stella della nazionale francese, nonostante il braccio di ferro con la proprietà del club parigino, non è riuscita ad arrivare alla rottura definitiva (pur avendo rifiutato l’Arabia) e in questo momento pare incline a rifiutarsi di raggiungere la capitale spagnola, paradossalmente è vicino al rinnovo con il PSG.

Il momento ideale per affondare il colpo sarebbe stato attorno al venti di luglio, con il giocatore che seppure si fosse già pentito era ai margini della rosa della squadra francese, con la proprietà del club che dava il via libera alle trattative per una sua partenza: in quel momento non c’è stato un reale tentativo del Real Madrid di bussare alla sua porta, al di là delle voci di addetti ai lavori legate al club dei blancos. Un’occasione persa.

Fonti vicine al presidente Florentino Pérez confermano che non ci sarà alcun piano per Mbappé neppure nel 2024, poiché anche se il giocatore in questione abbia detto pubblicamente che voleva giocare nel Real Madrid, un’operazionee di tale portata potrebbe compromettere seriamente la stabilità economica anche di una super potenza come le ‘Merengues’.

Il Real Madrid studia alternative a Mbappé e Haaland per il 2024

Allo stesso modo, non ci sarà un imminente acquisto nemmeno di Erling Haaland nel ruolo di prima punta. Il Real Madrid ritiene che non sia necessario sborsare 200 milioni di euro o più per inserire tra le proprie fila un nuovo centravanti. Certo, un’ipotetica squadra che annoveri Mbappè e Haaland sarebbe sulla carta impossibile da battere. Ma non sempre si può pasteggiare con caviale e champagne, a volte il palato è soddisfatto anche accontentandosi di un buon piatto di canestrelli al ragù direttamente dalla nostra Serie A. Magari dalla Juventus. O dal Milan. E, perché no?, pure dal Napoli.

Dusan Vlahovic, Rafael Leao e Victor Osimhen sono ora le vere opzioni concrete per la squadra madrilena, insieme a Jonathan David, nazionale canadese class 2000 in forza al Lille Olympique Sporting Club. Giocatori giovani e dal grande potenziale che potrebbero avere la possibilità di crescere come riferimenti offensivi sotto l’egida dei galcticos.

L’attaccante della Juventus piace molto alla Casa Blanca e vi è inoltre già stato qualche abboccamento in passato, ma non c’è stata fretta di chiudere subito il suo acquisto. Leao è un piano C: per quanto sia un profilo molto interessante, non sarebbe niente di più di un rincalzo rispetto a Vinicius o Rodrygo. Osimhen e Jonathan David invece sono opzioni più che valide per il ruolo di numero nove, soprattutto il centravanti del Napoli. Fatta eccezione per Jonathan David, la cui quotazione non supererebbe i 60 milioni di euro, per gli altri possibili attaccanti l’operazione non andrebbe sotto i 90 milioni di euro più variabili.