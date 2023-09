Zazzaroni sbugiarda gli haters di Mourinho: la polemica

C’è una polemica abbastanza accesa tra Mourinho e una parte della tifoseria, deve intervenire Ivan Zazzaroni per fare chiarezza

È il direttore del Corriere dello Sport a fare chiarezza su quanto avvenuto nelle scorse ore, l’ambiente nella Capitale è abbastanza frizzante senza risultati nella prima parte del campionato.

Un punto in tre gare e la sensazione che il grande caos sia appena iniziato. Non è di certo un uomo che passa inosservato Josè Mourinho, non ha spiegato le motivazioni della sconfitta nel post gara ed è anche attaccato da una parte della tifoseria giallorossa.

C’è chi vorrebbe l’addio del mister portoghese, anche per quanto sarebbe trapelato e che viene così smentito da Ivan Zazzaroni. Al giornalista tocca così il compito di fare chiarezza e spiegare come Mourinho non abbia mai commesso determinati gesti allo stadio Olimpico.

Zazzaroni salva Mourinho, cos’è successo

Il tecnico è stato attaccato sui social per quanto sarebbe avvenuto – secondo molti – proprio nel post partita tra Roma e Milan. Un episodio abbastanza discusso ma che trova proprio in Zazzaroni una sorta di ‘pompiere’ a spiegare quella che sarebbe la realtà delle cose. Il giornalista è andato così in difesa del tecnico portoghese, accusato di aver litigato con i big, smentendo così quanto sarebbe avvenuto nel post partita.

Nessuna lite nello spogliatoio, anzi solo un confronto positivo tra le parti. Zazzaroni ha difeso Mourinho, raccontando la sua versione dei fatti e spiegando come il tecnico portoghese abbia solo dei confronti calmi e sereni all’interno dello spogliatoio, senza per questo attaccare nessuno alla porta. Di certo, è l’ambiente a non essere tranquillo, tante le voci che girano intorno alla Roma: da un Dybala che avrebbe rifiutato di giocare per paura di infortunarsi, a quanto visto con la lista Uefa, dove la Roma ha dovuto rinunciare a Kristensen e Azmoun a causa dei paletti imposti dalla federazione.

Un quadro di non facile comprensione, ma Zazzaroni ha assolto Mourinho da ciò che non è mai successo di fatto. Il tecnico dovrà comunque convincere la piazza, nelle prossime settimane si attende la riscossa dei giallorossi che non possono di certo viaggiare con questa media. Un punto in tre gare è troppo poco: passi la sconfitta contro il Milan (ma solo per il risultato), pareggiare contro la Salernitana e perdere contro il Verona non è proprio piaciuto a una tifoseria sempre molto esigente.