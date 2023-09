Calciomercato, passa alla Juventus: i tifosi lo insultano, la verità

Spesso si esagera nei modi e soprattutto nei toni. Al suo passaggio alla Juventus è successo qualcosa di incredibile ed indimenticabile: ecco la verità uscita a galla

I social sono diventati un’arma a doppio taglio: spesso si ricevono insulti a non finire per un semplice trasferimento da un club all’altro. Il retroscena svelato dal fratello dopo il suo passaggio alla Juventus: ecco quei giorni complicati con parole poco carine nei suoi confronti.

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio, soprattutto al giorno d’oggi con una frenesia sempre più inarrestabile. Spesso assistiamo a polemiche per un semplice trasferimento nella squadra rivale: sui social i tifosi iniziano a criticare quella decisione, ma spesso lo fanno in maniera cattiva toccando anche la sfera personale dello stesso giocatore. Questo è avvenuto anche per i Chiesa, che hanno vissuto momenti caotici durante il passaggio di Federico in maglia bianconera. Un momento indimenticabile con risvolti anche negativi: ecco cos’è successo, la verità del fratelloLorenzo, oggi protagonista con la maglia della Sampdoria.

Calciomercato, il retroscena del fratello: la verità sul trasferimento alla Juventus

Il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus di Federico Chiesa è stato accolto in malo modo dai tifosi viola. Insulti a non finire anche nei confronti del fratello dell’attaccante bianconero, che è tornato protagonista in queste prime uscite stagionali sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri.

Ora il classe 2004 Lorenzo Chiesa ha lasciato la Fiorentina per vivere una nuova esperienza alla Sampdoria mettendosi subito al lavoro sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo. E così ha raccontato ai microfoni del Secolo XIX un episodio indelebile nella sua mente che non rievoca con grande piacere. Il trasferimento alla Juventus del fratello Federico ha suscitato polemiche a non finire: lo stesso blucerchiato ha rivelato di aver ricevuto numerosi insulti sui social dai tifosi della Fiorentina. Per lui è stato un colpo duro visto che è un grande tifoso viola, ma questo momento spiacevole l’ha superato alla grande buttandolo alle spalle.

Ora la sua volontà è quella di ritagliarsi uno spazio importante in Serie B facendo subito il debutto. Ha vissuto momenti complicati anche a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Ora ha recuperato alla grande ed è pronto a fare il grande salto seguendo i passi del fratello maggiore. Lorenzo Chiesa è pronto a stupire in campo mettendo in luce tutta la sua qualità.