Elena Morali, come non l’avete mai vista: il lato B è sensazionale

Primi giorni di settembre, le ferie ormai finite… Una situazione comune a tanti ma non a tutti: Elena Morali infatti, direttamente dal Giappone, fa letteralmente impazzire il web attraverso il proprio profilo Instagram

Le vacanze sono ormai giunte al termine e il rientro in città è avvenuto più o meno per tutti. Ovviamente anche a tutto ciò vi è qualche illustre eccezione. È il caso della tifosissima del Milan Elena Morali che si gusta ancora un po’ di relax marittimo da una lontana meta orientale. E ci tiene a farlo sapere ai suoi numerosi follower su Instagram attraverso un post.

Nativa niente meno che della splendida città di Bergamo (se non ci siete mai stati affrettatevi a visitarla), negli ultimi giorni del gennaio 1990, Elena Morali sottostà dunque al segno dell’acquario: questo aspetto non va sottovalutato poiché ha inevitabilmente condizionato tutto il suo percorso artistico negli ultimi tre lustri.

La sua carriera artistica comincia infatti nel 2008, gareggiando al concorso di bellezza «Miss Universo» dove riesce nell’ardua impresa di conquistare la fascia di reginetta. Antecedentemente aveva pianificato il proprio ingresso nel mondo dello spettacolo studiando canto e recitazione teatrale, sostenuta dalla famiglia. Famiglia che, tuttavia, pare non volesse a suo tempo che la giovane intraprendesse la carriera da showgirl. Non ci è dato sapere se i suoi più stretti congiunti abbiano cercato o meno di boicottarla.

Sta di fatto che, grazie alla sua tenacia, debutta in televisione prendendo parte alla seconda edizione del reality show «La pupa e il secchione».

Nell’anno medesimo è stata inoltre scelta per partecipare a svariati programmi video-televisivi di successo, tra cui «Matricole e Meteore», «Chiambretti Night» e «Colorado» di cui è stata parte integrante, se non addirittura il fulcro portante, sino al 2019. Curiosità: tutte queste trasmissioni andavano in onda su Italia 1.

L’amore per il mare e la voglia di viaggiare

Nel 2018 è stata invece fra le concorrenti della tredicesima edizione de «L’Isola dei famosi» e, sebbene per qualche mese abbia dovuto rinunciare ad assaporare il suo piatto preferito (i canestrelli al ragù), è proprio qui che ha sviluppato la sua passione per le mete esotiche…

All’atto pratico la sua prova in questo talent show è stata considerevole, dal momento che Morali è stata eliminata a soli quindici giorni dalla puntata finale. Ora lavora anche in radio come speaker di R101 e, di tanto in tanto, realizza alcuni servizi per il programma «Le Iene».

“È lunedì e non ti è suonata la sveglia!!! Lingua di sabbia che spunta in mezzo all’oceano. Ishigaki, Giappone”. È quanto si legge come didascalia al post delle vacanze di questa estate 2023 di Elena Morali. Un pensiero profondo, che induce alla riflessione e alla meditazione nipponica, accompagna alla perfezione l’incantevole bellezza che la stessa artista regala al proprio pubblico, connubio perfetto con il panorama che si può ammirare nella terra del sol levante, in una serie di scatti audaci ma al tempo stesso eleganti e di classe.