Svolta improvvisa: Terry nuovo allenatore

John Terry è pronto ad iniziare una nuova avventura in panchina. L’offerta c’è e per questo motivo ora la palla passa in mano direttamente al tecnico inglese.

Per John Terry è ormai prossima una nuova avventura. L’ex capitano del Chelsea ormai da tempo ha iniziato la carriera da allenatore con l’obiettivo di poter ottenere dei risultati molto importanti. Naturalmente non sarà semplice e per questo motivo nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito dall’Inghilterra, John Terry ha ricevuto una offerta molto importante per sedersi in panchina e l’ex difensore è pronto a dire di sì per diventare il nuovo allenatore. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Svolta in panchina: ecco John Terry

Per John Terry il futuro sembra essere ormai deciso anche se le certezze le avremo solamente nelle prossime ore. Il tecnico, infatti, sta riflettendo per cercare di capire se questa soluzione è la giusta per la sua carriera oppure fare un passo indietro per magari aspettare una proposta migliore. Di certo si tratta di una grande opportunità soprattutto dal punto di vista economico e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Le ultime notizie, infatti, parlano di un John Terry ad un passo da diventare allenatore dell’Al Shabab. L’ex difensore, dopo alcuni dubbi, avrebbe deciso di accettare la proposta miliardaria arrivata dal club arabo con un accordo biennale, ma che potrebbe diventare anche quadriennale in caso di risultati positivi.

Naturalmente per lui si tratta di una occasione importante per guadagnare qualcosa di importante e poi magari provare a tornare in Europa o addirittura in Premier. Ma per il momento il tecnico è pronto ad iniziare una nuova esperienza in Arabia e l’obiettivo è sempre quello di provare a dimostrare di essere importante.

Per John Terry ben presto potrebbero aprirsi le porte dell’Arabia e dell’Al Shabab. Gli arabi da tempo stanno corteggiando il tecnico inglese ed ora la fumata bianca sembra essere davvero ad un passo. Di certo si tratta di una possibilità importante soprattutto dal punto di vista economico anche se magari nelle ambizioni del tecnico in futuro ci sarà la possibilità di allenare in Europa.