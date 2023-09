120 milioni e 40 a Lautaro: follia per Lautaro, Inzaghi trema

Inizio di stagione straripante per l’Inter, che dopo tre giornate si trova a punteggio pieno. A spaventare i nerazzurri, però, è la possibilità di perdere Lautaro Martinez

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la stagione in maniera praticamente perfetta. I nerazzurri, infatti, hanno ottenuto tre vittorie consecutive contro Monza, Cagliari e Fiorentina.

Un altro dato che fa sorridere il tecnico piacentino è la solidità difensiva mostrata nelle prime uscite, viste le zero reti subite. Anche il reparto offensivo, nonostante la perdita di Lukaku, si sta comportando bene, con otto reti realizzate. A rovinare il clima sereno in casa Inter, però, è la possibilità di perdere il capitano Lautaro Martinez già nella sessione invernale di calciomercato. Un’offerta faraonica, infatti, potrebbe presto arrivare nella sede del club nerazzurro.

Offerta shock per Lautaro Martinez, pronti 120 milioni: l’Inter ora trema

Già in estate, infatti, diversi club si sono mossi per capire la fattibilità dell’operazione, trovando il muro della dirigenza nerazzurra. Con il passare dei mesi le cose potrebbero cambiare, soprattutto in caso di offerte da far girare la testa. A tal proposito, un’offerta faraonica potrebbe pervenire negli uffici della società a breve, mettendo la dirigenza nella condizione di valutare attentamente il futuro del proprio capitano.

In Arabia Saudita, infatti, diverse società stanno seriamente pensando di fare un tentativo già a gennaio per cercare di portare il campione argentino lontano da Milano. La proposta che potrebbe presto arrivare alla società nerazzurra è di circa 120 milioni di euro, mentre per il calciatore è pronto un contratto quadriennale da circa 35/40 milioni di euro netti a stagione.

Nonostante la volontà dell’Inter di tenere la propria bandiera, un’offerta di questo tipo potrebbe far vacillare la dirigenza, che si ritroverebbe un tesoretto importante per cercare di rinforzare ulteriormente la propria rosa.

Lautaro Martinez non ha mai nascosto di voler proseguire la propria carriera a Milano, ma un contratto del genere potrebbe tentarlo e non poco. Stiamo parlando di almeno 140 milioni di euro in quattro anni, cifre che non possono che scuotere il campione del mondo. Nonostante la stagione appena iniziata, l’Inter si trova già a doversi guardare intorno da possibili offerte che potrebbero essere difficili da rifiutare. Il popolo nerazzurro ora trema davvero.

