Cessione last minute: lascia subito l’Inter

Uno dei nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi potrebbe lasciare San Siro nelle prossime ore: due club provano a convincere l’Inter alla cessione

Se la trattativa last minute dovesse andare in porto, dunque, Inzaghi direbbe addio ad uno dei componenti dell’organico nerazzurro: la fumata bianca sembra molto probabile.

In questa sessione di mercato la dirigenza nerazzurra, capitanata da Marotta e Ausilio, ha profondamente rivoluzionato la rosa. Dopo la stagione che ha condotto l’Inter fino in finale di Champions League conquistata ai danni del Milan, diversi pezzi pregiati sono finiti nel mirino dei club più ricchi. Gli addii più dolorosi dell’ultima sessione sono stati quelli di André Onana, nuovo portiere del Manchester United, e di Marcelo Brozovic, volato all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Nell’ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato i nerazzurri sono stati tra i protagonisti assoluti. Quasi sul gong, infatti, sono arrivate le ufficialità degli arrivi di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco e, quasi a sorpresa, di Davy Klaassen dall’Ajax.

L’Inter si prepara ad un altro addio: la cessione del calciatore si fa sempre più concreta

Il reparto che più di tutti ha subito trasformazioni in casa Inter è senza dubbio il centrocampo e, secondo le ultime indiscrezioni, i cambiamenti potrebbero non essere finiti. Un altro centrocampista di Simone Inzaghi, infatti, sembra essere al passo d’addio. Si tratta di Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002.

Il centrocampista centrale francocamerunese era stato acquistato dalla Beneamata nell’estate 2019 dal Sochaux per 4,5 milioni di euro. Dopo essere stato aggregato alla formazione Primavera, il classe 2002 ha passato le ultime tre stagioni in prestito: rispettivamente allo Spezia, al Brest e al Troyes, ma nessuno dei club ha deciso di riprenderlo.

Nelle ultime ore, però, ha preso sempre più corpo l’ipotesi di un trasferimento in Turchia. Secondo le indiscrezioni, il calciatore piace parecchio in Super Lig e avrebbe attirato l’interesse di Fatih Karagümrük e Istanbul Başakşehir. Le possibilità che Agoumé lasci l’Inter sembrano sempre più alte dato che il mercato turco chiude il 15 settembre e, in caso di affondo deciso, i club in questione avrebbero tutto il tempo per chiudere positivamente la trattativa.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

