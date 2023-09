Ultim’ora, a rischio il big: si ferma, ecco le sue condizioni

Un’altra brutta notizia arrivata pochi minuti fa da Coverciano: problema dell’ultimo ora, si ferma in allenamento. A rischio la sua presenza

Inizierà sabato 9 settembre l’avventura in competizioni ufficiali per la Nazionale targata Luciano Spalletti. Ora sono arrivate notizie poco confortanti per le condizioni del top player azzurro, che è stato costretto a fermarsi. A rischio la sua presenza contro la Macedonia del Nord, sfida decisiva per le qualificazioni al prossimo Europeo.

La Nazionale italiana è pronta a fare il suo debutto con il nuovo corso tecnico di Luciano Spalletti. L’ex allenatore del Napoli ha sposato fin da subito il progetto azzurro mettendosi subito al lavoro per prepararsi al meglio alle nuove sfide valide per la qualificazione al prossimo Europeo. Un momento decisivo per dimenticarsi delle scorie del passato con l’addio a sorpresa di Roberto Mancini, che si è dimesso a metà agosto per poi accettare l’incarico di selezionatore della Nazionale dell’Arabia Saudita.

Ultim’ora, problemi per Spalletti: come sta ora, le condizioni

Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sul sito della Figc. A breve si conoscerà tutto quello che è successo: ora i tifosi della Juventus stanno già in allerta.

L’attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, Federico Chiesa, è stato costretto a fermarsi durante l’allenamento mattutino di venerdì 8 settembre: il k.o. è arrivato durante la rifinitura alla vigilia della gara contro la Macedonia. Ora l’esterno offensivo azzurro è a rischio per la prima sfida di Luciano Spalletti come Ct dell’Italia. Ha iniziato la nuova stagione a mille segnando già due reti in tre partite in bianconero: ora la brutta notizia da Coverciano come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Secondo le prime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un problema all’adduttore per Federico Chiesa, che dovrebbe così stare fermo per i prossimi giorni. Spalletti l’aveva così provato nel tridente offensivo per mettere in difficoltà la Macedonia del Nord, dopo i brutti ricordi del passato. Una sfida che ha un duplice significato per dimenticare quella serata incredibile a Palermo che è valsa la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. La Nazionale di Luciano Spalletti è pronta a brillare dopo mesi infernali vissuti dai giocatori in maglia azzurra: qualcosa si era rotto.