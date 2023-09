Ana Quiles, riflessi piccanti: il selfie allo specchio esalta le forme

Conosci Ana Quiles? No? Dopo aver visto questa foto passerai giorno e notte sul suo profilo: provare per credere!

Ana Quiles è una figura ancora poco nota sui social, quantomeno dagli italiani. Ma nel momento in cui il prossimo dei suoi post diventerà virale, in giro non si farà altro che parlare di lei. Per sfatare ogni eventuale mito o dubbio di vario genere, nelle prossime righe cercheremo di saperne di più sul suo conto. Con la speranza che ogni perplessità venga estinta in via definitiva.

Il fatto che in pochi la conoscano potrebbe giocare solo a suo favore, in un periodo storico nel quale il suo profilo sta letteralmente scalando vette su vette dei trend recenti.

Giornalista spagnola classe 1992, ha fatto il giro del web grazie alle foto mostranti il suo fisico mozzafiato. Tutti i commenti che ogni giorno attira arrivano in maniera praticamente massiva, e a tratti incontrollata.

Per il resto di lei a livello biografico non si conosce granché. Pare sia nata a Elche, in una piccola cittadina che le ha permesso di scoprire tutti i piaceri di una vita semplice e fatta di piccole cose. Inoltre è un’appassionata di calcio, e non è un caso il fatto che questo meraviglioso sport sia parte della sua vocazione di successo. Da qualche periodo tutti ne parlano, benché di lei non si conoscano chissà quanti dettagli.

All’età di soli 23 anni si è potuta trasferire fuori dalla Spagna per andare negli USA. Stando ad alcune dichiarazioni attribuibili alla diretta interessata, la destinazione americana è sempre stata uno dei suoi sogni più grandi in assoluto. Ebbene, ha finalmente avuto la fortuna di realizzarlo. Oggi accompagna la sua professione con contenuti ad hoc per gli utenti, tutti piccanti e roventi.

Ana Quiles lascia tutti senza parole

Ana Quiles è una delle figure femminili più in voga che siano in circolazione di recente. Il gioco di luci apparso in uno dei suoi ultimi scatti ha lasciato tutti senza parole, incapaci di pronunciarsi riguardo al suo fisico bello e dalle forme sinuose. Trovare le parole giuste è difficile, nel momento in cui ci si trova davanti ad una visione del genere.

Lo specchio di quello che si presume essere un ascensore è improvvisamente diventato rovente, con tanto di cartello immaginario con su scritto curve pericolose. Ana è fantastica, ora non resta che attendere il suo prossimo post…