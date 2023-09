Juventus, Pogba smette col calcio: il retroscena incredibile

Un momento delicato per Paul Pogba. Il centrocampista francese e l’addio al calcio: ecco tutta la verità, il retroscena decisivo

Il talentuoso campione della Juventus ha vissuto momenti sconfortanti anche dal punto di vista familiare dopo le varie estorsioni da parte del fratello Mathias e di altri amici. Pogba è stato preso di mira per il suo successo smisurato: non sono stati mesi così facili sfociando anche sulla sua carriera da calciatore.

Paul Pogba vuole dimenticare questi mesi davvero orribili che ha dovuto attraversare. Il centrocampista francese è voglioso di ricominciare, ma ha pensato anche all’addio al calcio. La Juventus l’ha sempre coccolato, ma questa stagione sarà cruciale. Allegri ha rivelato che cercherà di gestirlo al meglio in questi mesi, ma ha subito già un piccolo infortunio a livello muscolare nella sfida vinta contro l’Empoli.

Juventus, Pogba addio: la verità, ecco quello che è successo nella sua vita

La dirigenza bianconera ha pensato a lui nella scorsa stagione, ma il suo rendimento non è stato affatto soddisfacente. Paul Pogba vuole riprendersi gli anni persi, ma non sarà così facile. Per lui la Juventus non è un punto d’arrivo, ma ha rifiutato anche numerose proposte in ottica futura.

Paul Pogba vuole continuare a mostrare tutto il suo potenziale. Ha vissuto stagioni infernali a causa di numerosi infortuni fisici: il talentuoso giocatore francese della Juventus ha parlato della sua immensa voglia di dimostrare il suo valore. Poi ha aggiunto un retroscena da urlo sul suo passato che ha coinvolto anche la sua famiglia, dopo la denuncia di alunce estorsioni del fratello Mathias e altri amici. Così ha aggiunto di aver pensato ad un certo punto della sua vita di non volere più soldi dicendo addio al calcio: successivamente ha cambiato idea per stare con persone normali che vogliono stare con lui non per la fama e per i soldi.

Sono stati così anni difficili, ma non ha perso mai completamente il suo entusiasmo. Pogba vorrebbe così continuare la sua entusiasmante carriera in maglia bianconera: negli ultimi mesi ha detto no anche alle proposte allettanti provenienti dall’Arabia Saudita per sperare di continuare su alti livelli. La sua professionalità è stata sempre impeccabile, ma qualcosa è cambiato anche nella sua vita personale con numerosi problemi sopraggiunti. Pogba vuole continuare a sognare, non si finisce mai.