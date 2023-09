Marotta lo strappa alla Juve: primo colpo Inter di gennaio

Marotta pensa a un possibile colpo che si rivelerebbe clamoroso: occhi puntati su uno dei migliori centrocampisti della Serie A

Il mercato è oramai finto da un pezzo e i club hanno ora intenzione di riservare tutte le loro energie per affrontare al meglio una stagione piena di impegni, soprattutto per chi partecipa anche alla Champions League, una competizione che richiede sempre sforzi importanti per essere all’altezza dei migliori club europei.

Tra le squadre che vorrebbero ripetere il cammino dell’anno scorso, vi è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi che mai come quest’anno ha migliorato tutti i reparti della rosa non andando tuttavia a diminuire anche l’età media della squadra.

Ebbene, il mercato dei nerazzurri continua anche in questo momento, seppur lontano da riflettori e telecamere. Marotta ha già in mente il prossimo concreto obiettivo di mercato che potrebbe rivelarsi perfetto per l’idea di calcio di Inzaghi.

Tra i reparti che più hanno cambiato volto, se comparati con la scorsa stagione, vi è soprattutto il centrocampo la cui qualità, malgrado l’addio pesante di Marcelo Brozovic in direzione Al-Nassr, è rimasta intatta grazie agli arrivi di Davide Frattesi e Davy Klassen, arrivato quasi a fine mercato e chiesto da Inzaghi per aumentare ancor di più la profondità del proprio reparto, come detto proprio perché il campionato è lungo e saranno importanti tutti gli elementi della rosa.

Inter, Marotta punta Koopmeiners

La rosa potrebbe essere ancora più potenziata nel prossimo mercato con l’arrivo di Teun Koopmeiners, obiettivo in cima alle preferenze di Marotta per l’evidente qualità dell’olandese ma anche perché – vista anche la personalità dell’atalantino – potrebbe diventare il nuovo pilastro del centrocampo nerazzurro.

L’olandese, e non è una novità, piace veramente a tutti, in Italia e all’estero, e rimane il pezzo pregiato del presidente Percassi assieme a Scalvini: i bergamaschi in estate hanno ricevuto una offerta di 45 milioni dal Napoli, prontamente rifiutata. Poi c’è stata la Juventus ma anche in quel caso l’Atalanta ha deciso di rimandare di un anno la partenza dell’olandese.

L’Inter potrebbe inserirsi nella corsa per Koopmeiners per tentare un colpo in entrata che si rivelerebbe di livello assoluto dato che il nazionale olandese è ancora relativamente giovane. Tutto sta nelle mani della società nerazzurra che per strapparlo alla concorrenza dovrebbe come minimo mettere sul piatto più di 40 milioni di euro, una cifra importante ma non impossibile malgrado i problemi finanziari attuali.