Vestito cortissimo: Michela Quattrociocche è da capogiro

Michela Quattrociocche è senza alcuna ombra di dubbio una delle migliori rivelazioni di Instagram. Ecco l’ultimo scatto

Quando si parla di Michela Quattrociocche, bisogna sempre farlo in modo da non banalizzare ciò che in realtà la sua figura rappresenta. Sicuramente è corretto parlare di fisico, di bellezza estetica e soprattutto di fama e popolarità. Ma il suo percorso professionale attuale non è affatto meritevole di passare in secondo piano, anzi. Ha bisogno di tutti gli approfondimenti del caso, per poter essere trattato nella maniera migliore possibile. Cosa che non a tutti riesce.

Andando con ordine, i primi passi nel settore ha avuto modo di muoverli poco prima dell’inizio della sua carriera post diploma, quando fin dall’età adolescenziale ha mostrato una propensione naturale per la recitazione. Inoltre ha avuto l’enorme fortuna di nascere a Roma, città piena di ispirazione e di ambienti suggestivi per poter coltivare il proprio talento in maniera naturale. Ha avuto modo di lavorare subito con nomi del calibro di Federico Moccia.

Presenta inoltre un portfolio piuttosto vasto, per quanto concerne cinema e recitazione. Ha anche preso parte a vari brani musicali di successo, divenuti poi tali anche e soprattutto per i videoclip che raffiguravano il suo bell’aspetto. Avendo una presenza scenica del genere, è del tutto normale che fosse in grado di attirare a sé tutto questo seguito.

Non si è mai capito fino in fondo il motivo per cui ancora oggi non sia pienamente in attività, ma alcuni hanno un’idea. Idea che potrebbe essere collegata ai social, che avendo ormai preso attivamente piede nella sua vita risultano molto più soddisfacenti.

Influencer e personalità famose del mondo dei media moderni la conoscono attivamente, tanto da averla anche invitata a numerose presentazioni. Un esempio è la nuova serie dei Ferragnez, a cui lei ha preso parte in formato cerimonia.

Michela Quattrociocche ha un corpo da urlo

Il corpo da urlo di Michela Quattrociocche ha preso il sopravvento per l’ennesima volta. L’algoritmo ha deciso di premiarla esponendo la sua foto a migliaia di persone, le quali hanno ovviamente apprezzato una visione così celestiale. Non era una sorpresa, visti i precedenti. Ma questo improvviso “cambio di approccio” ha riscosso enorme successo.

Il suo vestito corto ha permesso paradossalmente di focalizzarsi sul suo viso angelico, che con un po’ di trucco le ha dato quell’aria tenebrosa ma al tempo stesso tremendamente ammiccante.