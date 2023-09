Annalisa come non l’avete mai vista: fan in visibilio

Annalisa Scarrone si mostra come non l’abbiamo davvero mai vista. Immagini che hanno spiazzato tutti i suoi fan

Se dovessimo individuare il fenomeno musicale più apprezzato degli ultimi anni nel panorama italiano, non si potrebbe evitare di puntare il dito su una delle cantanti che ha avuto non soltanto una crescita esponenziale, bensì che ha anche mostrato una versatilità fuori dal comune. Annalisa Scarrone, ovviamente, è a tutti gli effetti la cantante che in questi anni ha monopolizzato l’attenzione mediatica.

L’ha fatto con grande talento ma anche con grande intelligenza, quella che le ha permesso di farsi notare anche in un ambiente particolare come quello dei social.

Fondamentale, soprattutto in questo particolare periodo storico, riuscire a dominare il flusso mediatico che si sviluppa sul web.

Da Instagram a TikTok, passando anche per piatteformi meno “giovanili” come lo è diventata Facebook o ancora ‘X’ (ex Twitter).

Annalisa, anche in questo senso, ci ha visto davvero lungo e le sue canzoni hanno avuto la capacità di diventare non soltanto virale, ma di diffondersi come veri e proprio tormentoni.

Da ‘Bellissima’ a ‘Mon Amour’, passando per ‘Disco Paradise’, insieme a Fedez ed Articolo 31. Tutti pezzi che abbiamo cantato, ballato e che si sono dimostrati anche capaci di resistere anche tempo.

‘Mon Amour‘, tanto per fare un esempio, ha ancora un valore mediatico importante quando sono passati ormai quasi 6 mesi dalla sua uscita sul mercato.

Annalisa, cosi non l’avete mai vista: è arrivata ‘Ragazza sola’

Un fenomeno intriso di talento, intelligenza ed anche grande bellezza. Si, perchè Annalisa non è soltanto una performer straordinaria ed una donna di grande spessore sotto il punto di vista musicale, ma si è anche messa in mostra per una bellezza fuori dal comune. Anche quest’aspetto, nemmeno a dirlo, ha contributo a farla diventare in breve tempo tra le cantanti più desiderate del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

In queste ore è stato rilasciato il nuovo singolo della cantante ex concorrente di ‘Amici’ di Maria De Filippi, che sta già convincendo tutti.

‘Ragazza sola‘, il titolo del brano, ha fatto capolino nel mercato italiano come terzo capitolo di una vera e propria trilogia, cominciata con ‘Bellissima’ ed andata avanti proprio con ‘Mon Amour’. Stavolta, però, Annalisa ha abbandonato il ritmo incalzante dei primi due capitoli, di fatto diventati anche oggetti di balletti sui social ma anche nelle estati italiane.

Con ‘Ragazza sola’, infatti, Annalisa ha abbracciato una melodia meno ritmata e più vicina ad una classica ballad romantica. Un testo interessante, dove la cantante si lascia andare ad un flusso di coscienza ed un racconto dolceamaro con l’amore ancora al centro dell’attenzione. I fan sono già entusiasti di resa che in queste ore sta caratterizzando il brano.

È stato pubblicato, poi, anche il video ufficiale della canzone, e qui sta la grande novità. Annalisa si mostra in maniera inedita, con capelli biondi ed un taglio cortissimo. Immagini accattivanti e quasi ipnotiche, anche il video sta riscontrando successo e numeri importanti su YouTube.