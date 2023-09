Juliana Moreira incontenibile: visione straripante in costume

Niente Gabibbo e niente “papere”. Questa volta la protagonista è solo ed esclusivamente lei. Juliana Moreira torna a stupire su Instagram

Sono passati almeno tre lustri da quando la stella di Juliana Moreira brillava nelle trasmissioni televisive più in voga targate Mediaset, sotto la caparbia regia di Antonio Ricci. Il noto producer ligure infatti l’aveva personalmente scelta dopo aver visionato un provino registrato su vhs e sin dall’inizio, notando l’incredibile talento dell’artista sudamericana, le aveva affidato la conduzione di Cultura moderna, in onda in prima serata su Canale 5 nell’estate del 2006.

Dopo il successo di questo show, che vedeva fra le altre la presenza di Teo Mammucari nelle vesti di spalla, il sodalizio viene rinnovato con l’edizione autunnale, lo spin-off in onda in prima serata Cultura Moderna Slurp e la seconda edizione estiva (estate 2007).

Ricci è stregato dalla sua bravura e Moreira è un’autentica macchina da soldi: dal dicembre 2007 è conduttrice, insieme a Lydie Pages e al Gabibbo, di tre speciali di Paperissima, quel programma dove vengono visualizzati filmati amatoriali di bambini che si fanno del male e mettono a repentaglio la propria incolumità mentre in sottofondo passano a ciclo continuo grasse risate nonché commenti ironici di altre personalità sotto contratto con Mediaset (Moreira stessa, così come il Gabibbo o il meno noto Gerry Scotti, tanto per fare qualche esempio).

Diviene conduttrice principale di Paperissima Sprint dalla stagione 2008-2009, venendo poi confermata nell’estate 2009. Ma non è stato sempre tutto rose e fiori…

Moreira nasce ad Osasco, un piccolo comune alle porte di San Paolo. Nel capoluogo di provincia frequenta la Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor Mendes de Barros mentre nel tempo libero si cimenta nell’atletica leggera e nei balli samba rock e forró. A undici anni inizia a lavorare nella farmacia della sua madrina Fátima e del marito di lei e purtroppo un anno più tardi perde la madre.

Già dall’adolescenza Moreira intraprende il proprio percorso artistico, divenendo modella per le agenzie Ford Models Brasil e Fox Model Management.

Debutta in televisione nel 1999, nel contesto di un programma presentato da Fábio Jr. Sem limites pra sonhar. Dal 2001 partecipa a Dominio público, trasmissione giovanilistica e musicale condotta da Otaviano Costa, in onda su RecordTV.

Si fa notare poi nello show per bambini Xuxa no mundo da imaginação, su Rede Globo, condotto da Xuxa. Arriva in Italia nel 2005 per seguire l’imprenditore marchigiano Giuseppe Zega, all’epoca suo fidanzato e noto consumatore di canestrelli al ragù. Nel bel Paese prosegue la sua carriera di modella sino ad essere notata come detto da Antonio Ricci.

I difficili trascorsi in patria prima del successo

La stella verdeoro è troppo grande per continuare a vivere nell’ombra di Ricci, così dal gennaio 2010 conduce in prima serata su Italia 1 Matricole & Meteore, insieme a Nicola Savino, Digei Angelo ed al pupazzo Uan. Nel maggio 2012 si cimenta come attrice nello special Colorado – ’Sto classico, sempre su Italia 1. Tre anni più tardi passa alla Rai, in qualità di concorrente del programma Si può fare!, con la conduzione di Carlo Conti in diretta sul primo canale. Nel 2017 la riconciliazione con il Gabibbo: i due tornano infatti a condurre assieme Paperissima Sprint.

Nonostante il sodalizio artistico con il celebre pupazzone rosso, dal 2007 è sentimentalmente legata ad un altro inviato di Striscia la notizia, vale a dire Edoardo Stoppa (rinomato per i suoi servizi sui casi di maltrattamento di animali), con il quale ha avuto due figli. I due vivono a Milano e sono convolati a nozze civili il 10 novembre 2017, come dimostra l’attuale intestazione del profilo Instagram di Moreira che appone anche il cognome del consorte (“Moreira-Stoppa”). In uno degli ultimi post l’artista è tornata ad esibire la sua classe, immortalata in un campo di mimose.