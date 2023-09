Retrocesse in serie B, ecco chi saranno

Chi saranno le tre retrocesse in serie B di questo campionato? Si può fare già una stima e una previsione secondo le analisi dei bookmakers

Con l’inizio della nuova stagione si è soliti lasciarsi andare in griglie di partenza e pronostici. Chi vincerà lo scudetto? Chi andrà in Champions? Chi fallirà la stagione? Al di là delle big che sono sempre le più discusse i pronostici non risparmiano le squadre in lotta per la salvezza. Chi retrocederà in serie B? Su questa domanda ci soffermiamo, e andiamo ad analizzare le quote dei bookmakers.

Secondo questi ultimi, i maggiori siti di scommesse sportive, non ci saranno dubbi sulle squadre che possono lasciare la massima serie al termine di questo campionato. Ovviamente poi è sempre il campo a parlare e in queste prime giornate lo sta facendo già discretamente bene, sovvertendo alcuni pronostici. Alzi la mano chi, ad esempio, si aspettava il Lecce terzo o il Verona quinto. Ma sono le prime giornate e tutto può essere ribaltato.

La maggiore indiziata sembra essere il Frosinone di Di Francesco, alla terza partecipazione in massima serie. Riuscirà a salvarsi per la prima volta? Da quello che dicono le quote si direbbe di no. Nonostante la partenza sia stata buona con 4 punti conquistati in 3 partite, navighi a metà classifica e il KO sia arrivato solo con il Napoli campione d’Italia. Ma i bookmakers hanno dato la loro sentenza sui ciociari: la retrocessione in serie B è quotata mediamente a 1.45.

Poi troviamo l’Empoli, autore fin qui di un inizio di campionato disastroso con tre sconfitte su tre e all’orizzonte l’impegno proibitivo con la Roma.

Retrocesse in serie B, ecco chi rischia

La retrocessione della squadra di Zanetti che non è mai riuscita a salvarsi per tre anni consecutivi in serie A (occhio alla cabala) si gioca in media a 1.90. La terza in ordine di quote, in questo momento, è il Cagliari che ha conquistato 1 solo punto. Gli uomini di Ranieri sono quotati circa a 2.25. Dunque Frosinone, Empoli e Cagliari: sono queste le tre squadre al momento “in pole” per la retrocessione.

Andando alle altre subito dietro troviamo Genoa, Salernitana, Lecce e Verona nonostante il buon inizio di stagione di queste ultime due. La serie B per giallorossi, campani e rossoblù è quotata intorno ai 3, per quanto riguarda gli scaligeri si passa dai 4,50 di Sisal ai 2,50 di Snai e Gazzabet. C’è maggiore discordanza. Molto più staccate, invece, Sassuolo e Udinese. La retrocessione dei neroverdi raddoppia mediamente tra gli 8 e i 9 la puntata, mentre la quota dei friulani oscilla tra 6 e 9.