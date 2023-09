Lascia l’Inter a zero: colpo gratis in Serie A

Si è entrati ufficialmente nella settimana del derby. Nonostante ciò in casa Inter è sempre tempo di calciomercato, in entrata e in uscita.

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato molto bene questa stagione. Nove punti in tre gare e una squadra che sembra avere una consapevolezza ben diverso rispetto al passato. Si è cambiato molto, ma lo si è fatto con criterio e sia in società che tra i tifosi regna la soddisfazione.

Ultimi impegni nazionali, doppiette di Davide Frattesi e Marko Arnautovic. Guarda caso due dei nuovi acquisti e la campagna acquisti nerazzurra, nonostante un bilancio economico più che positivo, sembra esser stata piuttosto fruttuosa. La squadra forse si è leggermente indebolita in attacco, d’altronde ha perso Lukaku e Dzeko, ma si è rinforzata, soprattutto per la panchina in reparti come la difesa e il centrocampo. Il calciomercato è finito, ma si pensa già al futuro.

In casa nerazzurra è tempo di valutare chi rinnovare e chi meno e c’è già chi appare sempre più lontano dal club di Milano. Stiamo parlando del centrocampista Stefano Sensi, calciatore con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il talento del regista non si discute, ma nel corso degli anni i vari problemi fisici hanno frenato e non poco la carriera di Sensi, totalmente condizionata. Lo scorso anno l’Inter lo ha girato in prestito, ma è cambiato poco con il Monza restio a riscattarlo e fare un grosso investimento per portarlo a casa.

Inter, possibile cessione per Sensi: due club sul calciatore

Inzaghi può utilizzarlo all’occorrenza sia come regista che come mezzala e – visto l’andamento della trattativa Samardzic, saltata in extremis – Sensi è rimasto come sesto, settimo centrocampista. La società non è mai sembrata molto convinta nel puntarci e alla fine difficilmente rinnoverà il contratto.

Questo potrebbe essere l’ultimo anno e poi il calciatore andrà via; intanto diversi club di serie A monitorano il calciatore e Sensi potrebbe dire addio a fine anno, semplicemente a parametro zero. Sono due i club molto interessati al calciatore.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano avrebbe messo gli occhi su Sensi, calciatore adeguato alle caratteristiche della squadra gigliata. Arthur – giocatore molto simile rispetto il nerazzurro – è in prestito e Sensi potrebbe essere il suo sostituto.

La Fiorentina studia il colpo a parametro zero e oltre al club viola c’è anche il Monza di Adriano Galliani. Sensi ha giocato lo scorso anno in Brianza, il Monza ha preferito non fare un grosso investimento per il calciatore, ma potrebbe puntare su Sensi, facendo un investimento molto simile a quello fatto per Roberto Gagliardini. Sensi e Inter, l’addio a fine stagione appare probabile.