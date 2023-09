Juventus: individuato il primo colpo per gennaio

A sorpresa la Juventus potrebbe decidere di pescare dalla Spagna durante il calciomercato invernale. La trattativa è pronta ad entrare nel vivo.

Il calciomercato si è ormai chiuso da qualche settimana, ma sono diverse le squadre al lavoro per cercare di individuare i giusti giocatori da poter dare una mano importante alla squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Secondo quanto riferito da fichaes.net, la Juventus ha messo nel mirino un calciatore, che potrebbe decidere di lasciare il club per provare una avventura lontano dalla Spagna. Vedremo cosa succederà e se alla fine ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca oppure si assisterà ad un passo indietro.

Calciomercato: ecco chi è il primo colpo per gennaio

La Juventus in estate è sicuramente stata tra le protagoniste considerando quanto fatto, ma ora per Allegri potrebbero esserci delle novità molto importante considerando che gli acquisti non sono assolutamente finiti qui e a gennaio potrebbe arrivare un nuovo giocatore ad andare a completare la rosa. Si tratta di un calciatore di qualità importante e per questo motivo i bianconeri sono al lavoro per arrivare alla fumata bianca.

Entrando nei dettagli, il profilo di Yeremi Pino piace molto alla Juventus in ottica calciomercato invernale e si tratta di un calciatore che potrebbe diventare bianconero soprattutto in caso di partenza di Chiesa. Naturalmente sono ipotesi da considerare più avanti visto che, almeno fino a questo momento, non si sa cosa potrà succedere in futuro.

La volontà dei bianconeri ad oggi è sicuramente quello di non far partire Chiesa, ma tutto può succedere soprattutto in caso di offerte importanti e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio il futuro di Pino e magari anche dello stesso figlio d’arte italiano.

