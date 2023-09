Giampiero Mughini, salta tutto: cosa sta succedendo al giornalista

A sorpresa i piani di Giampiero Mughini sono saltati all’ultimo e per cause che sono fino ad ora sconosciute. Ecco qual è stato il progetto a cui ha dovuto rinunciare

Un personaggio come Giampiero Mughini raramente non fa discutere, anzi puntualmente in ogni sua apparizione Tv riesce a generare questo effetto, indipendentemente dall’argomento che è chiamato a trattare.

Questo vale certamente nelle trasmissioni sportive, dove è spesso presente in veste di opinionista per parlare della sua Juventus, la squadra che tifa da sempre e di cui prende in più occasioni le difese grazie alla sua ormai nota frase “Io aborro“, scelta per esprimere disapprovazione nei confronti di qualcuno o qualcosa. Un atteggiamento simile raramente non si discosta troppo nemmeno quando interviene nei programmi di politica e attualità, altro ambito a cui si interessa da sempre.

Premesse come queste non potevano che suscitare ancora più curiosità in vista del progetto a cui aveva accettato di partecipare, la nuova edizione del “Grande Fratello”, che ora è tornata a mescolare “Vip” e “Nip”, come non accadeva da anni. In occasione della prima puntata, però, non si è fatto minimamente accenno a lui.

La prima puntata del “Grande Fratello” è andata in onda con un buon riscontro da parte del pubblico, che sembra essere incuriosito da diversi personaggi che sono stati scelti in veste di inquilini, soprattutto quelli “non famosi”. Nel prossimo appuntamento, però, il numero di concorrenti potrebbe arricchirsi (tra i nomi fatti c’è quello di Fiordaliso, ma con ogni probabilità non ci sarà Giampiero Mughini, che era stato tra i primi a parlare indirettamente sui social della nuova avventura che lo attendeva.

Alcuni avevano storto il naso non appena si era diffusa la voce, temendo che il suo carattere tutt’altro che diplomatico potesse rivelarsi un problema all’interno della ‘Casa’ ed essere motivo di scontri anche piuttosto accesi con i suoi compagni di avventura. Del resto, il suo carattere era apparso evidente anche quando aveva gareggiato a “Ballando con le stelle”. Salvo colpi di scena, questa possibilità sembra essere ormai saltata del tutto, come emerso nelle ore che hanno preceduto la diretta di lunedì.

A parlare della probabile assenza del giornalista, anticipata anche da Dagospia, è TvBlog, sito sempre in prima linea quando si tratta di dare indiscrezioni sui programmi Tv e i loro protagonisti. Qui per ora si fa riferimento a “problemi personali”, senza specificare ulteriormente, cosa che non può che alimentare ulteriormente la curiosità dei telespettatori.

Mughini-GF, cos’è accaduto davvero

La motivazione indicata dal sito per giustificare l’assenza di Giampiero Mughini al “Grande Fratello” lascia aperta ogni possibilità. Questa, infatti, potrebbe essere una causa generica, ritenuta la formula ideale quando non ci si vuole addentrare su una faccenda privata. Allo stesso tempo può però far pensare che possa essere accaduto qualcosa di grave che possa averlo spinto a desistere all’ultimo.

Se davvero il suo forfait fosse definitivo, Alfonso Signorini non sarebbe comunque tenuto a dare alcuna spiegazione. Mediaset, infatti, non ha mai ufficializzato la presenza del giornalista tra i concorrenti, quindi sarebbe possibile in linea teorica “fare tinta di niente” e agire come se niente fosse.

Non si può però escludere anche un’altra possibilità, del tutto plausibile tenendo presenti come funzionano i reality. Il cast, infatti, spesso viene composto in corsa, quindi se davvero questi problemi si risolvessero nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare. E a quel punto ne vedremo delle belle.