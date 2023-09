La Juve lo segue da anni: stavolta lo mettono in vendita

Il club bianconero lavora in vista dei prossimi impegni di campionato. Intanto il neo dg Cristiano Giuntoli lavora invece sul mercato.

La Juve di Massimiliano Allegri ha cominciato in maniera abbastanza positiva la stagione. Sette punti in tre gare, un passo falso in casa con il Bologna ma una squadra che sembra ben diversa rispetto a quella con tanti problemi della scorsa stagione. I bianconeri sono al momento secondi, dietro solo alle due milanesi.

Ora la formazione torinese lavora in vista del prossimo match di campionato, una sfida tutt’altro che semplice. Dopo la sosta per le Nazionali ci sarà infatti il big match contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e i bianconeri vogliono ottenere la prima vittoria davanti ai propri tifosi. Non sarà semplice e il club capitolino è reduce dalla vittoria di Napoli, ha già dimostrato di poter competere con tutte le migliori.

Mentre la squadra lavora in vista del campionato il neo direttore generale del club Cristiano Giuntoli lavora al futuro e sonda il mercato a caccia delle migliori opportunità. Giuntoli è arrivato a giugno, ma visto l’esigenza di vendere da parte del club ha lavorato solo alle cessioni, rinforzando la rosa con il solo Timothy Weah come rinforzo sulle fasce. Forse manca qualcosa, ma la rosa bianconera appare più che pronta per competere in una stagione senza coppe europee. Giuntoli però guarda al futuro e ha messo nel mirino un grande colpo.

Juve, occhio alla stellina spagnola

Come riporta Elgoldigital il club bianconero è tornato nuovamente sul talento del Villarreal e della Nazionale spagnola Jeremy Pino. La Juve lo segue da tempo, Giuntoli lo monitora dai tempi di Napoli e Pino viene considerato come uno dei prodotti più intriganti del calcio iberico. Il classe 2002 è reduce da una stagione con 6 reti in campionato mentre vanta 12 presenze e 2 reti nella Nazionale maggiore. Pino piace a diversi club europei, ma c’è un’interessante ultim’ora; il Villarreal avrebbe aperto alla cessione e ha fissato un prezzo per il suo principale talento.

La Juve ora è avvisata, Jeremy Pino costa 40 milioni di euro. Non pochi ma neanche tantissimi per uno dei calciatori più interessanti a livello europeo, ancora giovanissimo e sul quale ancora devono piombare le big di Premier. La Juve deve sbrigarsi, ma con circa 40 milioni di euro può chiudere un colpo di livello mondiale. Giuntoli deve pensare prima agli esuberi ma dopo proverà a strappare uno sconto e poi proverà a chiudere per il calciatore il prima possibile.