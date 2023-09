Marika e amica, lo scatto che lascia senza fiato

L’esplosiva conduttrice, già scatenatasi sui social nelle scorse settimane, ‘raddoppia’ con un’istantanea in cui appare anche un’amica

Ci mancava questa estate bollente che non finiace mai. Ci mancava una location incantevole, quella del Lago di Como, teatro perfetto per l’ennesimo shooting da urlo. Una foto in cui, grande novità, appare anche un’altra persona. La quale però, col dovuto rispetto, deve inchinarsi alla prorompenza della protagonista. Che non smette di far sognare il suo numerosissimo stuolo di ammiratori.

Stiamo parlando di Marika Fruscio, la showgirl brianzola- ma napoletana d’adozione – diventata ngli anni una vera e propria regina dello scatto hot sui social. Qualcuno, non nascondendo di esser felice nel fare questa considerazione, si è spinto addirittura a dire che non serviva lo scudetto del suo amato Napoli – occasione che aveva fatto promettere a Marika uno spogliarello a tinte azzurre – per ammirarla praticamente quasi senza veli nelle sue condivisioni pubbliche. Un’osservazione quanto mai veritiera, se andiamo a scorrere il suo profilo.

Per esempio è di relativamente poco tempo fa un selfie che ha rischiato seriamente di far collassare il web. L’esplosiva presentatrice di Top Calcio 24 ha sfoggiato un look da vera geisha, con un kimono quasi completamente aperto sul davanti. Ovviamente senza reggiseno sotto. Marika ha mostrato a tutti, ancora una volta, la prorompenza del suo decollète. Roba da vietare ai deboli di cuore.

Marika Fruscio, l’estate continua. E meno male…

Dopo esser tornata al lavoro, ed aver dato ampia prova di ciò attraverso un’altra foto bollente, Marika ha approfittato della sosta della Serie A per rilassarsi in compagnia di un’amica sulle rive del Lago di Como. “Viviamo lontani, ma quando ci incontriamo abbiamo sempre molto da dirci e una solida amicizia ci unisce“, ha scritto la 44enne lasciando intendere, nella didascalia, che la suddetta viva in Portogallo.

Nell’istantanea la misteriosa donna non cattura più di tanto l’attenzione del pubblico. Non perchè non sia una figura più che gradevole – tutt’altro – ma perchè al solito la foto è dominata dall’esplosivo lato A della showgirl.

Nonostante Marika abbia ‘educato’ da tempo i suoi followers, prossimi ormai a raggiungere l’incredibile cifra di 1 milione, alle sue forme, il suo prorompente seno agita ancora i sonni degli stessi.

Marika è semplicemente splendida nel suo succinto bikini colorato: la sua figura ha catalizzato l’attenzione di tutti sulle rive di una delle location più esclusive e suggestive del Nord Italia. Come dicevano gli attenti osservatori di cui sopra, sostanzialmente con lei si festeggia uno Scudetto ad ogni post…