Bufera al Real Madrid: giocatori arrestati

Bufera al Real Madrid: tre calciatori blancos sono stati arrestati dalla Guardia Civil spagnola: ecco cosa sta succedendo

Nuova tegola per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. No, questa volta non c’entra l’ennesimo infortunio dopo quelli che in rapida successione hanno mandato ko Thibaut Courtois, Eder Milatao e Vinicius Jr.

‘L’infortunio’ è molto più serio, tanto da rischiare di arrestare la corsa dei blancos che in Liga dopo quattro giornate viaggiano a punteggio pieno grazie anche ai 5 gol e a un assist in 4 match di Jude Bellingham, il nuovo idolo del ‘Santiago Bernabeu’ che ci ha messo pochissimo per far dimenticare ai tifosi del Real Madrid Karim ‘The Dream’ Benzema.

Solo pochi giorni fa è stato arrestato con le pesanti accuse di tentato strangolamento e aggressione ai danni della compagna, al culmine di un litigio in una camera di un hotel di New York, la stella dell’Nba, Kevin Porter Jr, 23enne guardia degli Houston Rockets.

Ebbene, i calciatori del Real Madrid non sono da meno visto che tre di loro sono stati arrestati dalla ‘Guardia Civil’ spagnola.

Bufera al Real Madrid: arrestati tre calciatori delle giovanili

Per il loro presunto coinvolgimento nella diffusione di un video a sfondo sessuale con una minorenne, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo online ‘El Confidencial’, tre calciatori delle giovanili del Real Madrid sono stati arrestati.

Nello specifico, ai giovani calciatori i cui nomi sono ancora sconosciuti, tutti originari delle Canarie, viene contestato di aver inoltrato nella chat WhatsApp di squadra il video incriminato innescando così una catena di condivisioni. È stata la denuncia della madre della minorenne, presentata il 6 settembre scorso, a far scattare l’indagine che potrebbe allargarsi dal momento che, sempre secondo ‘El Confidencial’, potrebbero essere coinvolti più calciatori, anche della prima squadra.

Immediata la presa di posizione del Real Madrid che, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che adotterà le opportune misure una volta che ‘avrà conoscenza approfondita dei fatti’ che vedono coinvolti “un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C (che) sono stati ascoltati dalla Guardia Civil in relazione a una denuncia relativa alla presunta diffusione di un video privato su WhatsApp”.

Insomma, un nuovo scandalo sessuale per un calcio spagnolo già alle prese con la bufera innescata dal bacio stampato sulle labbra della vincitrice del Coppa del Mondo Jenni Hermoso dall’ormai ex Presidente Federale Luis Rubiales.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI