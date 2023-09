Cristiano Ronaldo si dà al padel, ma per soldi: investimento da capogiro

Cristiano Ronaldo è solo l’ultimo dei campioni a seguire la moda del padel, in questo caso c’è un preciso interesse per il campione

Non è qualcosa campato in aria, CR7 è uno sportivo che non fa nulla per caso. L’asso portoghese ha visto nel padel qualcosa che potrà tornare molto utile per il prossimo futuro.

Il calcio arabo dà tanto e concede anche sostanzialmente molto tempo libero per pensare ad altro. E di certo un campione come Cristiano Ronaldo non ha né vincoli e né problemi nel mondo dei sauditi, considerando come guadagni duecento milioni l’anno, anche come una sorta di direttore sportivo aggiunto del club.

Ha portato qualche suo amico calciatore a giocare nell’Al-Nassr, ma si sta concentrando sul padel, uno sport diventato sempre più di moda tra i top player. Il portoghese ha così visto in questo settore ora una sorta di miniera da poter sfruttare a suo vantaggio.

Ronaldo e il Padel, obiettivo concreto

Il campione portoghese non fa nulla per nulla, non è il tipo di investire tempo senza un suo tornaconto, nonostante un conto in banca di cui ha perso probabilmente l’esattezza della cifra. Non ha i problemi dei comuni mortali e ora vuole entrare nel padel da imprenditore più che da semplice sportivo. CR7 ha vinto un concorso indetto dalla federazione portoghese per costruire ben 17 campi di padel ad Oireas.

Un investimento importante per quella che sarà considerata la cittadella del padel portoghese e, insieme a un’altra società, è previsto un esborso di cinque milioni di euro per realizzare questo progetto. La garanzia si chiama proprio CR7, determinato in campo e anche dal punto di vista imprenditoriale, questo dei campi di padel è chiaramente uno sfizio per dimostrare di essere il migliore anche in un versante extra calcistico.

Cristiano Ronaldo pratica questo sport ma senza troppi assilli, pensa più che altro a come monetizzare dalla crescente passione dei portoghesi su questo versante. Il piano lo ha convinto, investire questa cifra vorrebbe poter dire andare a incassare una rendita costante nel corso degli anni, la superfice di 15mila metri quadrati permetterà di espandere questo sport con grande ampiezza di mezzi. Non è un caso come la federazione di padel portoghese abbia accolto a braccia aperte CR7, considerandolo un ottimo biglietto da visita da poter spendere anche nel confronto europeo.