Inzaghi blocca la cessione, l’Inter deve pure ringraziarlo

Il club nerazzurro ha cominciato la stagione in maniera piuttosto positiva. L’Inter resta tra le candidate alla vittoria del titolo.

Nell’ultima sessione di calciomercato l’Inter di Simone Inzaghi ha cambiato molto. La società ha investito utilizzando le risorse del ricavato delle cessioni e in particolare hanno fatto rumore quelle di Marcelo Brozovic in Arabia e quella soprattutto del portiere Andrè Onana al Manchester United. Il calciatore, arrivato a parametro zero, è stato ceduto per circa 57 milioni di euro, un’operazione straordinaria da parte del club.

Onana e Brozovic e hanno detto addio per altri motivi calciatori fondamentali come Edin Dzeko e Romelu Lukaku. All’interno della rosa nerazzurra c’è un calciatore più volte accostato alla cessione, ma alla fine rimasto. Quasi per mancanza di acquirenti. Stiamo parlando del laterale olandese Denzel Dumfries, autentico mattatore di questa prima parte di stagione.

Lo abbiamo visto protagonista non solo in maglia Inter, ma anche con la Nazionale olandese dove ha realizzato ben 3 assist nell’ultimo match valido per il girone di qualificazione al prossimo europeo. Van der Vaart lo ha definito ‘la stella dell’Olanda’ e Dumfries appare rinato in questo inizio di stagione. L’Inter paradossalmente ha provato a venderlo in diverse occasioni, con Denzel che non è mai stato realmente apprezzato dai tifosi, abituati bene dagli ultimi laterali, il marocchino Hakimi e il portoghese Joao Cancelo, protagonisti negli ultimi anni. Ma c’è chi ha sempre creduto in lui.

Inter, Dumfries ora è un’arma

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha sempre apprezzato il calciatore e nell’ultima sessione di calciomercato ha bloccato la sua cessione. La società stava quasi pensando di ‘svenderlo’ per circa 20 milioni, ma alla fine ha deciso per trattenerlo e anche grazie al forcing di Inzaghi, che, non voleva perdere un altro titolare. La concorrenza di Cuadrado ha inoltre stimolato l’olandese che ora sembra finalmente sbocciato. E sorridono anche Ausilio e Marotta.

Le prestazioni del calciatore non sono passate inosservate, Dumfries ora intriga diversi club europei, specialmente di Premier League e c’è quel Chelsea che lo segue ormai da anni. Ora però l’olandese non vale 20 milioni, ma almeno il doppio e ulteriori prestazioni come le recenti possono cambiare la valutazione di Dumfries. Sono in tanti a parlarne bene e ora il laterale nerazzurro viene considerato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. L’Inter si gode il suo nuovo gioiello, consapevole che magari la prossima estate potrebbe arrivare un’altra fruttuosa plusvalenza.