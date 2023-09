Mourinho ci è riuscito: alla Roma nel 2024

L’allenatore della Roma, José Mourinho, sta lavorando in silenzio per convincere i Friedkin a mettere in atto un grande ritorno nel 2024

“Ostinatamente Roma, testardamente… Mourinho!“. Così recita lo striscione esposto fuori Trigoria da alcuni tifosi giallorossi. Nonostante le difficoltà evidenti mostrate all’interno del rettangolo verde di gioco, il popolo romanista non intende abbandonare la squadra e lo Special One. Tant’è che i biglietti sono andati a ruba anche per assistere alla sfida di stasera contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

Di certo, però, quanto accaduto nelle ultime settimane deve far riflettere in maniera approfondita. La società targata Friedkin si è resa protagonista di un calciomercato di occasioni: prendiamo ciò che si può prendere, cercando comunque di rinforzare la rosa a disposizione del trainer di Setubal. Il colpo Romelu Lukaku ha alzato notevolmente l’asticella dell’entusiasmo nella piazza capitolina, ma restano fin troppi dubbi da sciogliere.

La super coppia d’attacco formata da Big Rom e Paulo Dybala potrebbe non dare sufficienti garanzie sul piano psicofisico. Stesso discorso sul fronte Houssem Aouar e, soprattutto, Renato Sanches. In più, il ritorno di Leandro Paredes per rimpiazzare una pedina del calibro di Nemanja Matic non convince affatto. Infine, Evan N’Dicka oggi è un vero e proprio oggetto misterioso.

Senza contare il gioco alquanto rivedibile espresso finora dalla truppa giallorossa. Su questo aspetto l’ex allenatore di Inter, Chelsea e Real Madrid è senz’altro il primo responsabile. Il tecnico lusitano, per giunta, appare sfiduciato e scarico, così come di riflesso capitan Lorenzo Pellegrini e compagni. Ragion per cui si teme che la situazione possa addirittura degenerare nei mesi a venire.

Starà allo Special One trovare la chiave al fine di indirizzare la nave verso la giusta rotta. La spinosa questione legata al suo contratto in scadenza ora è secondaria. Piuttosto Mourinho potrebbe essere il principale artefice di un grande ritorno alla Roma nel 2024. Il riferimento, entrando più nello specifico, è all’indimenticabile bandiera romanista Francesco Totti.

Ritorno alla Roma, Totti lo dice chiaramente: “Penso che Mourinho mi voglia”

A margine dell’Italian Padel Award, l’ex capitano della ‘Magica’ ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, senza girarci troppo attorno. “Se Mourinho mi vuole alla Roma? Penso di sì, così ha detto no? Altrimenti avete scritto una st******a“, ha dichiarato Totti ai microfoni dei giornalisti presenti all’evento.

Dopodiché, il ‘Pupone’ si sbilancia: “Ora aspettiamo e vediamo. Può darsi che ci sarò già a partire dal prossimo anno“. Frasi che alimentano la speranza dell’intera tifoseria giallorossa praticamente. Nonostante il sofferto addio al calcio giocato, Totti è rimasto nel cuore dei romanisti e in parecchi vorrebbero rivederlo a Trigoria o allo Stadio Olimpico nelle vesti di dirigente.

La sua enorme conoscenza calcistica potrebbe aiutare non poco e poi abbiamo a che fare con una figura di riferimento estremamente importante a livello internazionale. Sembra, dunque, che i Friedkin si stiano convincendo ad offrire a Totti un ruolo incisivo nell’organigramma societario, condizione imprescindibile per realizzare il matrimonio. Non resta che attendere lo sviluppo degli eventi per saperne di più.