Trema il tecnico, l’infortunio preoccupa: tempi di recupero lunghi

La situazione non è delle migliori, anche perché le condizioni del giocatore preoccupano e non poco lo staff medico. Uscito dal campo dolorante nel corso dell’ultima giornata di campionato, dal primo report si è subito capito che l’infortunio fosse più grave del previsto.

Nel corso dei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto ad una serie di esami che valuteranno la reale entità di questo problema che, a quanto pare, potrebbe tenerlo lontano dai campi per diversi tempo.

Un’assenza, questa, che potrebbe pesare nel corso di questa prima parte di stagione sui risultati della squadra, considerata l’incisività e l’importanza del ragazzo negli schemi dell’allenatore.

Infortunio serio: trema il tecnico

C’è apprensione, ma anche un poco di curiosità per capire quanto tempo il giocatore effettivamente resterà fuori, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive, anche perché le smorfie di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo sono sintomo di un qualcosa che effettivamente non va. Una notizia, questa, che arrivare a stravolgere nuovamente i piani della Reggiana, che nel corso delle scorse settimane ha già perso una pedina importante della formazione di Sandro Nesta come Luca Vido per un infortunio decisamente simile.

E la paura è che anche per Antonio Vergara la situazione possa essere tanto grave quanto quella dell’ex Pisa. A ripararlo è stato TuttoReggiana, che in qualche modo ha cercato di fare chiarezza sulle condizioni del talento classe 2003 arrivato dal Napoli nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Reggiana, infortunio Vergara: le condizioni

Le condizioni del ginocchio di Vergara non sono buone, e si teme un lungo stop proprio come quello di Luca Vido, suo compagno di reparto. E’ dunque ora emergenza totale per l’allenatore della Reggiana, che dovrà cercare delle alternative valide a queste due assenze che non sono assolutamente da valutare.

Si teme un lungo stop per Vergara: le ultime

La Reggiana teme di perdere Vergara per diverso tempo a causa dia gusto infortunio al ginocchio. Al momento, però, non si può ancora definire quando il ragazzo di proprietà del Napoli tornerà a in campo con la maglia del club emiliano, ma qualora gli esami escludessero ogni forma di lesione le speranze potrebbero decisamente crescere.