Serie A: esonero deciso, Stroppa il nuovo tecnico

La Serie A è ormai pronta ad entrare nel vivo e un tecnico a breve rischia di essere esonerato. Per la sostituzione il nome in pole è quello di Stroppa.

Quarta giornata di Serie A che per molte squadre potrebbe rappresentare un vero e proprio bivio. Serve un cambio di passo per raggiungere i propri obiettivi e non cercare di compromettere un campionato che, come detto in precedenza, partito con altri sogni.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, uno degli allenatori potrebbe essere esonerato a breve e tra i nomi sostituzione c’è anche quello di Giovanni Stroppa. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni.

Serie A: esonero ad un passo, arriva Stroppa

Inutile dire che le prime quattro giornate danno una indicazione importante sul futuro del tecnico e per questo motivo le squadre sono al lavoro per riflettere e prendere delle decisioni importanti. Si tratta di un passaggio decisivo per consentire al club di raggiungere i risultati sperati e vedremo se alla fine si deciderà di dare ancora fiducia al diretto interessato oppure assisteremo ad un passo indietro per consentire di avere quella scossa importante e avvicinare l’obiettivo prefissato pima di dare il via alla stagione.

E i numeri in questo momento sembrano condannare Sottil. L’Udinese non è partita assolutamente bene e, soprattutto, i bianconeri non riescono assolutamente a fare quel cambio di passo fondamentale e sperato per tornare magari in Europa. Una situazione che magari potrebbe portare i bianconeri ad affidare la panchina a Stroppa o ad un altro tecnico per fare il salto di qualità.

Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà e quali saranno gli obiettivi. Di certo stiamo parlando di una squadra che da tempo si augura di fare il salto di qualità e questo non è assolutamente in grado di arrivare con Sottil in panchina e da qui l’idea di un cambio in panchina.

Udinese: Sottil resta sempre in bilico

Il nome di Sottil è da tempo accostato ad un esonero, ma fino a questo momento l’Udinese gli ha sempre dato fiducia. Vedremo se sarà così anche questa volta oppure assisteremo ad un passo indietro e ad un nuovo tecnico. Tra i nomi possibili c’è anche quello di Stroppa, ma, come prima, non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.