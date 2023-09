La Juventus gufa la Lazio: così può arrivare il pupillo di Sarri

Dopo la grande vittoria interna contro la Lazio, la Juventus si prepara alla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La società, invece, pensa a come rinforzare la rosa

La Juventus vince e convince nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Lazio, con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa apparsi in uno stato di forma straripante.

Ora Massimiliano Allegri dovrà cercare di preparare nel migliore dei modi la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza sta pensando ai tasselli giusti per rinforzare la rosa già nel prossimo mercato di riparazione. Il reparto che la società vuole rimpolpare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità.

Questo anche per via della situazione che sta vivendo Paul Pogba. Visti i continui infortuni, e il caso doping che vede coinvolto il centrocampista francese, la dirigenza sembra intenzionata a privarsene in inverno.

Su di lui c’è l’interesse di diversi club dell’Arabia Saudita, pronti a ricoprire d’oro il calciatore. In caso di addio, la Juventus è pronta a bussare alla Lazio per portare a Torino il perno di Maurizio Sarri.

La Juventus pensa al futuro, possibile addio per Pogba: la stella biancoceleste nel mirino

Il centrocampo della Juve può subire un cambiamento importante. Il centrocampista francese, infatti, nel controllo antidoping al termine della sfida di Udine è risultato positivo al testosterone . Per questo motivo Pogba è stato sospeso in via cautelare, in attesa delle controanalisi in programma il 5 ottobre. In caso di esito positivo, il classe 1993 potrebbe subire una pesante squalifica che lo terrebbe fuori per parecchio tempo, mettendone a serio rischio la carriera. Per questo la Juventus non vuole farsi trovare impreparata, tanto da aver già individuato il possibile grande colpo.

Stiamo ovviamente parlando di Luis Alberto che, nonostante un avvio non entusiasmante della Lazio, sta brillando sempre di più. Il dieci spagnolo, infatti, è sempre uno dei migliori in campo per il club capitolino, grazie a delle giocate che continuano ad illuminare l’Olimpico e non solo. La Juventus ci starenne seriamente pensando, anche se appare difficile ipotizzare una sua partenza.

Le cose potrebbero cambiare in caso di eliminazione della Lazio dalla Champions League, che potrebbe portare il ‘mago’ a prendere in considerazione l’idea di provare una nuova avventura.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI