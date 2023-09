Scritta la storia in Premier League: tifosi impazziti

La Premier League segna già un suo personale record, a poche giornate dall’inizio della stagione e con un campionato tutto da vivere

Il calcio inglese con grande stupore accoglie questa notizia. I tifosi stanno meravigliandosi proprio perché nessuno si aspettava un inizio di campionato così dirompente, che fa ben sperare per il futuro.

Nuovi orizzonti si aprono sul calcio del Re Carlo, c’è sempre grande interesse intorno al torneo più ricco d’Europa. Se il primato degli ingaggi ormai appartiene al mondo saudita, il calcio inglese si difende abbastanza bene con tante storie che appassionano i tifosi.

Non è un caso come il torneo inglese sia quello delle grandi impresi, il Leicester ha vinto il titolo nel 2016 (non una vita fa) e c’è una squadra che sta dando l’impressione di poter mettere sotto scacco tutte le grandi, proprio colpendo con record e capacità performanti in Premier League.

È un record che fa riflettere anche un tecnico italiano, che è stato protagonista in Inghilterra. La sua ex squadra sta marciando con un passo spedito e sa come ci sia bisogno di costanza per raggiungere un sogno, ma quanto fatto sinora sta facendo sognare i tanti tifosi che attendono da anni un riscatto. Quanto si sta vivendo in Premier sembra l’anticipo di qualcosa di importante: il Tottenham col migliore inizio di sempre, fa sognare ora i sostenitori.

Una squadra al top, che sorpresa

L’entusiasmo è tangibile, la vittoria contro lo Sheffield United è arrivata in maniera pazzesca con due reti segnati a recupero più che inoltrato e con un Kulusevski in grande spolvero. Numeri da urlo per il club, che ha raccolto 13 punti in cinque gare e potrebbe puntare direttamente al titolo continuando con questo ritmo, grazie a un mister come Angelos Postecoglout che ha dato subito un’impronta ben precisa al gruppo, apparso sereno e concentrato in campo, sfruttando così il suo potenziale.

È anche strano come questo avvio sia avvenuto con una rosa rinnovata e con l’ex capitano Harry Kane che guarda il tutto dalla Germania. La rivoluzione del Tottenham ha la matrice italiana con il portiere Vicario che si sta dimostrando un elemento da grande squadra e con Udogie ancora tutto da scoprire. Il mix tra vecchia guardia e giovani arrembanti piace ai tifosi, aver vinto quattro gare su cinque di certo porta le ambizioni al massimo. I prossimi mesi saranno decisivi, chissà che anche dal mercato non possano arrivare altre due pedine.