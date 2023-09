Vengono a prendersi Dumfries: 50 milioni all’Inter

Il laterale olandese può davvero lasciare l’Inter nel 2024: super offerta in arrivo, la cessione di Dumfries adesso è percorribile

Una nottata da incorniciare. Sabato sera il Derby della Madonnina è andato meritatamente all’Inter di Simone Inzaghi che, con un netto 5-1, si è imposta ai danni di uno spento Milan. Una prestazione che, nel complesso, ha davvero convinto in lungo e in largo.

Il calciomercato estivo dell’Inter, è chiaro, ha riservato noon poche novità all’allenatore piacentino che si sta godendo l’esplosione dei nuovi arrivati. Thuram e Frattesi su tutti, andati a segno anche contro il ‘Diavolo’, hanno dato la prova – semmai ve ne fosse bisogno – delle scelte oculate operate da Marotta e Ausilio che hanno costruito una squadra ancor più competitiva. Una delle note più positive nell’ultima supersfida contro il Milan è stata anche quella rappresentata da Denzel Dumfries. Il terzino olandese ha tenuto a bada la corsia ‘forte’ della squadra di Stefano Pioli, con Leao e soprattutto Theo Hernandez che solo a tratti sono riusciti a fare male alla difesa interista.

L’ennesima conferma di un momento d’oro dell’ex PSV che, arrivato per soli 15 milioni di euro nell’estate 2021, vede adesso più che triplicata la valutazione del suo cartellino. Ed il campanello d’allarme per il futuro del nazionale olandese è pronto a suonare nuovamente e stavolta, in maniera decisiva, Dumfries potrebbe dire addio ai colori nerazzurri.

Dumfries ai saluti: lo vuole il top club

Dalla Spagna, ed in particolar modo ‘Fichajes.net’, si parla di un fortissimo interessamento di una delle protagoniste nella Liga e che ha intenzione di rinforzarsi pesantemente nel 2024 a partire dalla corsia destra di difesa. Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti che, in vista del prossimo anno, ha messo in cima alla lista proprio il forte laterale di Simone Inzaghi.

I ‘Blancos’ avevano già pensato a Dumfries prima che il calciatore finisse col vestire la maglia nerazzurra. Adesso, però, con un’offerta davvero importante dai vertici nerazzurri arriverà il lasciapassare per la cessione dell’olandese. Oltre i 50 milioni di euro la richiesta interista che da Madrid sarebbero disposti ad accontentare senza troppi problemi la prossima estate. Il club spagnolo ha intenzione di ‘approfittare’ della non più rosea situazione economica della società di Steven Zhang che, a tali cifre, aprirebbe senz’altro all’addio di Dumfries.

L’olandese nella sua ultima annata agli ordini di Inzaghi 51 presenze, 2 reti e 7 assist vincenti. Il bottino, già in questa stagione, è sorprendente: perchè in 4 presenze in campionato il terzino ha messo a referto 1 gol e 2 assist. Tra poco meno di un anno la pista che porterebbe il calciatore al Real Madrid potrebbe infiammarsi.