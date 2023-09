Colpani in una big: affare in vista di gennaio

Uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione è senza ombra di dubbio Andrea Colpani, che sta stupendo settimana dopo settimana con la maglia del Monza.

Una delle rivelazioni più liete in queste prime giornate di Serie A è Andrea Colpani del Monza, che sta stupendo tutti. Sul ragazzo, infatti, iniziano a muoversi in maniera concreta le big del nostro campionato.

Il classe 1999 si è reso protagonista di un avvio di stagione a dir poco strepitoso, che lo vede già a quota tre reti realizzate in quattro partite disputate. Prestazioni che non stanno di certo passando inosservate, con il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino che pare non poterne fare più a meno. Sul centrocampista iniziano a muoversi diverse big del nostro campionato, intenzionate a fare sul serio già nella sessione invernale di calciomercato.

Inizio da sogno per Colpani, la big è pronta ad affondare: il Monza ora trema

Come già accennato, Andre Colpani si sta regalando una stagione da sogno, che lo vede già aver messo a segno tre reti nelle prime quattro gare giocate.

Proprio per questo motivo diverse società si stanno già muovendo, per cercare di strapparlo ai brianzoli già alla riapertura del calciomercato invernale. Il Monza difficilmente vorrà privarsi del proprio gioiello a stagione in corso, ma la chiamata da parte di una big potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola.

La società che ha mostrato maggiore interesse per il classe 1999 è la Roma, intenzionata a rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo. Tiago Pinto, infatti, sta lavorando per capire se ci sono margini di trattativa. Il tecnico dei giallorossi José Mourinho, infatti, è rimasto completamente stregato dalle qualità del calciatore, tanto da chiedere alla dirigenza di fare un tentativo a gennaio. Il ragazzo, che a Monza si trova molto bene, potrebbe vacillare seriamente qualora l’offerta della Roma arrivasse ufficialmente.

La volontà del calciatore potrebbe fare la differenza, anche se il Monza è pronto a chiedere cifre importanti per dare il via libera alla cessione, soprattutto a campionato in corso. In attesa di ulteriori sviluppi, Colpani si gode l’inizio di stagione da sogno, con la voglia di fare sempre di più per portare il Monza più in alto. La Roma c’è, i brianzoli sono avvertiti: Raffaele Palladino ora trema davvero.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI