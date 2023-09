Lato A incontenibile: Sabrina Salerno lascia tutti senza parole

La showgirl e cantautrice è sempre più sexy: i suoi fan, dopo l’ultimo scatto social, sono in estasi per l’incantevole Sabrina Salerno

In Italia il mondo dello spettacolo pullula di personaggi di dubbio gusto che, spesso e volentieri, lasciano in breve tempo le luci della ribalta. Chi rimane ancora oggi una delle donne più amate e seguite, grazie alla sua bellezza ma anche alla sua elegenza, è l’eterna Sabrina Salerno.

È stata una vera e propria icona femminile a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90, un vero e proprio modello a cui parte del pubblico femminile si è ispirata per tanto tempo. L’incantevole Sabrina Salerno ha raggiunto il successo, oltre vent’anni fa, grazie ad una sua canzone che – senza tempo – rimane ancora oggi uno dei tormentoni della musica italiana. Ricordiamo tutti ‘Boys‘ ed il balletto che la showgirl sfoggiava accompagnando la sua hit. La sua capacità di tenere il palco mantiene viva la passione della Salerno per i concerti che, per i fan più fedeli, ancora oggi organizza sia in Italia che all’estero.

Sabrina Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968 e nella sua lunga carriera ha anche recitato in diverse commedie di successo: su tutte ‘Fratelli d’Italia‘, insieme a Gerry Calà, uscito nelle sale nel 1989. La sua vita amorosa è stata caratterizzata, al di là dei sempre presenti e spesso non veritieri pettegolezzi, da due matrimoni. Nella seconda unione è anche nato suo figlio, nel 2004, al quale è estremamente legata: Luca Maria Monti.

Bikini spaziale: Sabrina Salerno è semplicemente perfetta

Su Instagram Sabrina è ormai un magnete per tantissime persone che proprio non riescono a resistere alle sue forme: basti pensare che ha accumulato circa 1,3 milioni di seguaci solo sul noto social network.

“Ci vogliono tre mesi per avere un abbronzatura decente , una settimana per perderla…“, scrive in didascalia la sexy genovese che tuttavia viene riempita di complimenti e commenti assolutamente coloriti per la sua incalcolabile bellezza. Nonostante l’estate sia praticamente finita, le temperature rimangono alte e la stessa Sabrina Salerno ci mette del suo per far girare la testa i suoi tantissimi ammiratori. Il bikini azzurro mostrato in foto fa enorme fatica a contenere le curve esplosive ed il dècolletè giunonico di cui la cantante di ‘Boys’ ha sempre fatto vanto.

Il tempo per Sabrina Salerno sembra essersi proprio fermato: lo sa bene la sua fan base che oggi come oltre trent’anni fa la segue con incredibile fedeltà. Dunque l’ennesimo centro perfetto per una delle donne che rimane nella lista dei sogni di milioni di italiani: i social sono ormai pazzi di lei.