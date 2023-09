L’Inter vince e continua a comprare: altro regalo a Inzaghi

Il calciomercato del club nerazzurro è già pronto ad entrare nel vivo: nuovo campione nel mirino, mister Inzaghi può davvero esultare

Il successo nel derny ha certamente lasciato una scia positiva sul gruppo allenato da Simone Inzaghi che, oggi più che mai, si candida ad assoluta favorita per la vittoria del prossimo Scudetto. L’inter plasmata dall’allenatore piacentino è sembrata una squadra solida, con diverse opzioni di gioco ed un cinismo degno delle compagini vincenti.

L’estate ha regalato diverse novità che già adesso si stanno mettendo in mostra con prestazioni degne di nota: Frattesi e Thuram su tutti si sono presi la scena proprio contro il Milan e sembrano ormai essersi a tempo di record amalgamati all’idea di calcio offerta dal tecnico di Piacenza. Non è però un mistero che dalla sessione estiva di calciomercato sia mancata probabilmente una pedina richiesta a gran voce da Simone Inzaghi. Un nuovo difensore centrale che, nonostante l’arrivo del giovane Bisseck, veniva e viene considerato fondamentale per il prosieguo del percorso di crescita del reparto arretrato.

Lo scorso 1 settembre non sono arrivati i tanto sperati dai tifosi colpi a sorpresa in quella zona del campo ma ciò non toglie che l’ad Beppe Marotta stia già lavorando in quella direzione. Dalla Spagna, infatti, parlano di un fortissimo interesse per quello che è stato negli ultimi anni uno dei difensori più ambiti e ricercati, anche dalla Juventus.

Inter, che affare: ecco il nuovo difensore

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sostiene come la ‘Beneamata’ sia in piena corsa per un grande colpo dall’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone. Ed il nome giusto per la difesa dell’Inter può dunque essere quello di Josè Maria Gimenez, talentuoso uruguagio classe 1995 che vedrà esaurire il suo contratto con i ‘Colchoneros’ nell’estate 2025.

La situazione è molto chiara, visto che da Madrid cominciano ad essere stufi riguardo ai tantissimi infortuni del centrale che non è quindi più riuscito ad imporsi agli ordini di Simeone. E se in vista della prossima sessione estiva di calciomercato dovesse arrivare il via libera da parte del ‘Cholo’ alla cessione di Gimenez, l’Inter sarebbe in primissima fila. Attenzione, tuttavia, anche ad altri importanti club che vi starebbero pensando. Su tutti Manchester United e Chelsea, anche loro alla ricerca di un perno difensivo di un certo valore.

Ad un anno dalla scadenza contrattuale, per evitare di perderlo a zero tra poco meno di due anni, l’Atletico non potrebbe certamente pretendere la luna. Intanto, al momento, il nazionale uruguagio è infortunato ed i tempi di recupero dopo l’infortunio al ginocchio sono ancora da chiarire. L’anno scorso Gimenez, tra campionato e coppe, è riuscito a collezionare 36 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente all’attivo.