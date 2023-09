Simeone in Serie A, annuncio dalla Spagna: firma in arrivo

Uno degli allenatori più importanti, apprezzati e vincenti a livello internazionale è senza ombra di dubbio Diego Pablo Simeone. Il Cholo, come viene soprannominato praticamente da tutti. Da tempo si parla di un suo ritorno in Serie A ed ora arriva un annuncio dalla Spagna. La firma sarebbe in arrivo e rappresenta una svolta.

E’ iniziata la tredicesima stagione sulla panchina dell’Atletico Madrid per Diego Pablo Simeone, che da quelle parti è considerato una specie di divinità. La sua avventura, però, alla guida della seconda squadra della capitale spagnola sembra essere giunta al capolinea, anche visto che è l’ultimo anno di contratto che ha. Per questo motivo molti rumor lo avvicinavano all’Inter ed alla Lazio, due squadre per le quali da calciatore ha giocato, creando un legame anche in questi due casi molto forte con le piazze. In tal senso arriva un annuncio dalla Spagna che spiazza tutti: firma in arrivo.

Il Cholo in Serie A: l’annuncio dalla Spagna

Ha preso l’Atletico Madrid quasi sull’orlo del baratro e nel giro di pochissimo tempo lo ha portato sul tetto d’Europa. Prima conquistando l’Europa League e la Supercoppa UEFA per ben due volte, poi raggiungendo la finale di Champions League in altrettanti casi. Ed entrambe le volte è finita con una vittoria dei cugini del Real Madrid.

Sembrava destinato ad approdare all’Inter alla fine di questa stagione, soprattutto visto che sembrava tutto fermo per il rinnovo di Inzaghi. Alla fine, però, quest’ultimo ha rinnovato con i nerazzurri e l’argentino sta per fare lo stesso con l’Atletico. Ad annunciarlo, infatti, è la giornalista di AS Patricia Cazon ai microfoni di TVPlay, che spiega come la volontà dei colchoneros sia proseguire insieme. Nei prossimi giorni si incontreranno per parlare di rinnovo.

Simeone firma il rinnovo con l’Atletico, niente Inter

La sensazione è che l’Atletico Madrid vorrebbe naturalmente andare avanti insieme al tecnico argentino, che dal canto suo è consapevole che il suo ingaggio da 23 milioni di euro sarebbe difficile da strappare in Europa. Sono, infatti, ormai cifre quasi solo da Arabia Saudita. Insomma, la sensazione è che le parti chiuderanno a breve un accordo per proseguire insieme. E di conseguenza questo ciclo straordinario continuerà ancora a lungo.