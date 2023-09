Thuram come Onana: assalto a gennaio, maxi plusvalenza

In casa Inter l’esplosione del bomber francese può aprire a clamorosi scenari di mercato: mega plusvalenza più vicina del previsto

Quella vissuta sabato sera è stata una serata memorabile per l’Inter di Simone Inzaghi che ha portato a casa, in un match senza storia, il quinto derby consecutivo nell’anno solare. Il 5-1 rifilato al Milan parla chiaro sulle ambizioni e la forza del gruppo nerazzurro che adesso non può più nascondersi.

È chiaro come in casa Inter, già l’anno scorso, i risultati siano arrivati con il capolavoro solo sfiorato in Champions League. Ma il gruppo in mano al tecnico piacentino ha già mostrato una crescita davvero esponenziale, senza contare i frutti che Inzaghi sta raccogliendo dopo una sessione estiva di calciomercato davvero scoppiettante. Molto è cambiato, sono partiti calciatori importanti; tra gli altri, Marcelo Brozovic, Milan Skriniar, Andrè Onana, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Ma il lavoro certosino di Marotta e Ausilio ha permesso all’Inter non solo di sistemare il bilancio e fare cassa ma anche, probabilmente, di ritrovarsi una squadra più forte e competitiva rispetto alle ultime stagioni.

Davide Frattesi ha già fatto impallidire il ricordo di ‘Epic Brozo’, con la sua prima rete firmata proprio nel derby che ha regalato una gioia immensa ai suoi nuovi tifosi. Chi però ha già superato ogni aspettativa è certamente Marcus Thuram, uno degli attaccanti più ricercati nell’ultima sessione di calciomercato (soprattutto dal Milan) ma che alla fine ha scelto la ‘Beneamata’ dopo aver lasciato a parametro zero il Borussia Monchengladbach. Il 26enne nato a Parma, ma Nazionale francese, ha già segnato 2 reti e firmato 3 assist vincenti nelle prime quattro apparizioni in campionato. E la perla nel Derby della Madonnina è solo la ciliegina sulla torta.

Tutti pazzi di Thuram: l’addio non è impossibile

Sembra un’ipotesi davvero complicata e inverosimile ma il futuro di Marcus Thuram potrebbe essere lontano dall’Inter. L’anno prossimo, difficile a gennaio ma più probabilmente durante l’estate, il bomber transalpino sarà certamente uno dei pezzi pregiati della vetrina di Simone Inzaghi.

In Premier League sono già stuzzicati all’idea di provare a farsi avanti per strapparlo all’Inter dopo una sola stagione. Le qualità del bomber sono chiare a tutti, ora più che mai. Ma Marotta davanti a delle proposte da 30 milioni di euro dalle inglesi direbbe certamente di no per la sessione invernale di mercato. Occhio a giugno, ciò che è accaduto con Onana potrebbe essere un indizio importante sulle scelte del club di Zhang.

Perchè come il portiere ha regalato una plusvalenza da quasi 60 milioni di euro (essendo come Thuram approdato da svincolato all’Inter) allo stesso modo il figlio di Lilian potrebbe regalare una plusvalenza decisamente ghiotta e utile alle casse della ‘Beneamata’. Chi vivrà, vedrà. Ma cedere alle tentazioni estive per la stella nascente di casa Inter è una possibilità che non può proprio essere scartata a priori.