Buffon, che stoccata ad Allegri: cosa ha detto sulla Juve

La Juventus continua a non convincere Gianluigi Buffon, importanti dichiarazioni da parte dell’ex portiere bianconero.

L’inizio della nuova stagione ha sancito definitivamente la fine di un’epoca. Addio al calcio giocato da parte dell’iconico numero uno Gianluigi Buffon che a 45 anni compiuti ha deciso di non difendere più i pali di nessun club. Rifiutata l’offerta da parte di alcuni club arabi per l’ex Juventus e Parma che ha deciso di riabbracciare la Nazionale diventandone capodelegazione.

Onere che Buffon ha tutte le intenzioni di onorare al meglio, ha dichiarato in una recente intervista, al fianco di Luciano Spalletti nuovo commissario tecnico azzurro. Questa sua nuova veste da non tesserato sta concedendo qualche libertà in più all’ex estremo difensore che sta approfittando di questo momento per commentare le vicende del campionato.

Ovviamente il classe 1978 non ha potuto tirarsi indietro dal commentare quanto sta accendo in casa Juventus, una squadra che appare sicuramente più in salute rispetto alla stagione passata ma che allo stesso tempo non riesce pienamente a convincere. Colpa, si fa per dire, anche del tecnico Massimiliano Allegri che non avrebbe saputo gestire al meglio alcune situazioni.

Buffon deluso, le dichiarazioni sulla Juventus spiazzano i tifosi

Quasi 700 partite con addosso la maglia della Vecchia Signora per Buffon che sa benissimo cosa significa far parte di un club così prestigioso. La rosa bianconera è all’altezza dei primissimi posti e secondo lui rimane la favorita per lo scudetto. Entrambe note sicuramente positive che, tuttavia, rischiano di perdere valore a causa di alcune spiacevoli vicende. La prima è quella legata al caso Leonardo Bonucci che è andato via in estate suscitando qualche polemica.

La seconda è invece quella di Paul Pogba, attualmente indisponibile poiché accusato di doping. Il centrocampista avrebbe assunto una sostanza proibita che gli sta costando un lungo stop. Dinamiche che, ha rivelato Buffon ai microfoni di DAZN, il tecnico bianconero avrebbe dovuto gestire diversamente.

Insomma, continua il periodo delicato in casa Juventus che per tutta le seconda metà della scorsa stagione ha dovuto fare i conti con le pesanti accuse che hanno portato l’ex società in tribunale. Buffon, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi troppo visto che sono tutti argomenti che necessitano di essere approfonditi e conosciuti bene prima di essere giudicati. L’ex portiere continua comunque a provare affetto nei confronti del suo ex club sperando che tutto possa presto tornare alla normalità.